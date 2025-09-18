البليدة: سعيود يصدر تعليمات لتسريع مشاريع المياه

جانب من الاستقبال

أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، جملة من التعليمات بهدف تسريع وتيرة إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية، وذلك لضمان تزويد المواطنين بالمياه بشكل منتظم.

وخلال زيارة عمل قادت الوزير سعيود، رفقة وزير الري طه دربال، الخميس، إلى ولاية البليدة وقف الوزيران على عدد من المشاريع ذات الصلة بقطاع الموارد المائية.

وحسب بيان للداخلية، استهل سعيود ودربال زيارتهما باجتماع على مستوى قاعة المؤتمرات، بحضور السلطات العسكرية و المحلية، أين قام والي الولاية بتقديم عرض حول أهم المؤشرات المتعلقة بعملية التزويد بالمياه والإجراءات المتخذة لتحسين الخدمة خلال سنتي 2024-2025.

كما تم استعراض وضعية المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها مشروع ربط ولاية البليدة بمحطة تحلية مياه البحر فوكة 02 بولاية تيبازة، إضافة إلى مشاريع حفر الآبار الجديدة وإعادة تأهيلها.

وفي هذا الصدد، قدم السعيد سعيود عددا من التعليمات والتوجيهات بخصوص التدابير العاجلة الواجب اتخاذها قصد تسريع إستكمال مختلف المشاريع طور الانجاز، بما يضمن التزويد المنتظم بالمياه لفائدة المواطنين.