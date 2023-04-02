البليدة: غلق هذا الشطر من الطريق الوطني لمدة شهر

سيُغلق شطر من الطريق الوطني رقم 29 بوسط حي عمروصة ببلدية بوعينان شرق ولاية البليدة أمام حركة المرور ابتداء من يوم الأحد ولمدة شهر بسبب أشغال إعادة تهيئة وتأهيل.

وحسب ما صرح به السبت رئيس دائرة بوعينان، الشيخ زرقاط، في تصريح لوكالة الأنباء، فإن غلق شطر من الطريق الوطني رقم 29 بوسط حي عمروصة بلدية بوعينان بشكل مؤقت جاء بقرار من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوعينان.

وأضاف أن قرار غلق الطريق لمدة شهر اتخذ للسماح للمؤسسة المكلفة بالأشغال بمباشرة عمل التهيئة ابتداء من يوم الأحد، مشيرا إلى أن الجزء المعني بهذه الأشغال يعرف حالة من التدهور تستدعي التأهيل.

وأوضح رئيس دائرة بوعينان أن سير المركبات سيحول من مفترق طرق وكالة الجزائرية للمياه مرورا بكل من القرية الاشتراكية 17 جوان وحي 5000 سكن عدل الورود وحي 3100 مسكن عدل وحي 2600 مسكن عدل.

كما أشار نفس المصدر إلى أن أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني لدائرة بوعينان ستكون موجودة في عين المكان من أجل توجيه المواطنين وتنظيم حركة المرور.