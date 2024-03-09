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الجزائر

“البناء” تجدد دعمها لمواقف الجزائر وتستنفر للرئاسيات

م. مراد
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“البناء” تجدد دعمها لمواقف الجزائر وتستنفر للرئاسيات
ح.م
رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة

ثمّن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة “المواقف الجزائرية الشجاعة المنسجمة والتوجه الشعبي بلسان رافض للتطبيع ومقاوم للركوع للمشاريع الاستعمارية”، مؤكدا دعم الحركة “غير المشروط” لمسار رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي “في سبيل أن تبقى الجزائر محافظة على هذه المبادئ المشرفة”.
وأعلن بن قرينة خلال إشرافه، السبت، على حفل استقبال بسيدي بلعباس بمناسبة عيد المرأة، انطلاق أشغال المؤتمرات الولائية والجهوية تحضيرا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الاستحقاقات المقبلة “موعد هام تنبني عليه كل المنظومة المؤسساتية في البلاد، لأنه يمثل أساس الشرعية ويعكس وحدة وقوة القرار الوطني ويتطلب مشاركة شعبية واسعة تعطي لخيارات البلاد وسيادتها مرتكزا شعبيا، يشكل جدارا تتحطم عليه مؤامرات الأعداء، الذين تتزعمهم اليوم من كنا نرى فيهم الأشقاء”، على حد وصفه.
واضاف بن قرينة أن “ضريبة اللادولة” كانت وستظل ضريبة قاسية كونها تمس السيادة الوطنية وتستنزف ثروات البلاد، ولذلك “علينا التحلي بمزيد من الحرص لإنجاح الاستحقاقات الرئاسية”.
وتابع المتحدث قائلا إن “التحامل الحاصل على الجزائر سببه المواقف المشرفة التي تعكس السيادة وتنسجم مع التوجه الشعبي بلسان يرفض التطبيع ويقاوم الركوع للمشاريع الاستعمارية”، مؤكدا “وقوف حركة البناء مع دولتنا ورئيسنا وجيشنا ومع جميع قواتنا من أجل أن تستمر الجزائر في مواقفها المشرفة”، يقول بن قرينة.

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