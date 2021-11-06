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“البناء” تطالب بإعادة بعث صندوق تنمية الجنوب

الشروق
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“البناء” تطالب بإعادة بعث صندوق تنمية الجنوب
أرشيف

رافع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، السبت، بولاية الأغواط لدى تنشيطه تجمعا شعبيا في إطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري “أنه يتعين إعادة بعث صندوق تنمية الجنوب الذي من شأنه أن يساهم في تجنب الفوارق التنموية بين شمال وجنوب البلاد”.

ويرى بن قرينة أن المنتخب المحلي “يتوجب أن تتوفر لديه ضمانات مالية تحقق تطلعات الساكنة” وهذا لا يتأتى – كما قال – إلا عن طريق “إصلاح التقصير الواضح في إحداث مقاربة تنموية وطنية شاملة وعادلة”.

ويرى رئيس حركة البناء “حتمية” مباشرة إصلاحات كبرى في نمط تسيير الإدارة المحلية لصالح التنمية في المناطق الريفية والصحراوية عن طريق اعتماد اللامركزية، داعيا في ذات السياق إلى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة بما يساهم في تشجيع المبادرات التنموية المحلية وترقية فرص الاستثمار.

وقال ذات المسؤول الحزبي إن اختيار تشكيلته السياسية لشعار “الوحدة والتنمية” يهدف إلى ترسيخ فكرة “أن الإقلاع التنموي الحقيقي يكون بالاستقرار الأمني والمجتمعي” والذي لا يكون – حسبه- إلا “بتحقيق وحدة وطنية شاملة بين مختلف مناطق البلاد”.

س. ع

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