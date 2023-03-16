البنتاغون ينشر فيديو إسقاط مقاتلة روسية لمسيّرة أمريكية

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس، مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها مشاهد لإسقاط طائرة مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود، من طرف مقاتلة روسية.

وحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس، فقد نشر البنتاغون فيديو مدته 42 ثانية، يظهر طائرة روسية من طراز “Su-27″، وهي تقترب من المسيّرة الأمريكية “MQ-9”.

ويبدو من خلال الفيديو، أن المقاتلة الروسية تعمّدت صبّ الوقود على المسيّرة الأمريكية من أجل إسقاطها في مياه البحر، تقول الوكالة.

وتتّهم واشنطن القوات الروسية بتعمّد إسقاط المسيّرة التابعة لها فوق البحر الأسود. لكن وزارة الدفاع الروسية نفت يوم الثلاثاء، أن تكون مقاتلاتها قد استخدمت أسلحة ضد المسيّرة الأمريكية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان، إن الطائرة الأمريكية من دون طيّار، سقطت في مياه البحر، نتيجة مناوراتها الخطيرة، في منطقة محظورة عن الطيران من الجانب الروسي.