البنزرتي في طريقه إلى النجم الساحلي

بعد إقصاء المولودية من كأس الجزائر

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، بأن مدرب مولودية الجزائر، فوزي البنزرتي، تلقى رسميا عرضا من النجم الساحلي التونسي، خاصة وأن مدرب الفريق محمد المكشر، يتواجد على صفيح ساخن بعد النتائج التي يسجلها الفريق في الآونة الأخيرة.

ورغم عودة المكشر إلى تدريبات النجم الساحلي لإعداده لمباراة كأس تونس، التي ستجمع الفريق يوم الأحد القادم، بالملعب التونسي، إلا أن رئيس الفريق عثمان جنيح بصدد البحث عن خليفة له، وقد يكون مدرب المولودية فوزي البنزرتي، صاحب التجربة الكبيرة حلا من الحلول خاصة في الوضعية التي يعيشها الفريق.

وقال الأربعاء مصدر مقرب من مولودية الجزائر إن فوزي البنزرتي طلب رسميا من إدارة عميد الأندية الجزائرية الاستقالة من منصبه بعد التعادل في البطولة أمام شبيبة الساورة، والخسارة الغير منتظرة بمقرة في إطار كأس الجزائر، إضافة إلى المشاكل الكبيرة التي حدثت له عشية لقاء الساورة، حين طرد الحارس الدولي فريد شعال بسبب تأخره دقائق معدودات عن اجتماع المباراة.

نفس المصدر أكد لـ”الشروق” أن المدرب التونسي أصبح لا يلق الإجماع داخل مجلس إدارة النادي العاصمي، رغم الإمكانيات التي يتوفر عليها الفريق مقارنة بأندية أخرى، وأن الهدف المسطر قبل بداية الموسم وهو لعب منافسة قارية الموسم القادم قد لا يتحقق.

خسارة المولودية بمقرة أحدثت أعمال شغب في محيط ملعب 20 مقرة، الذي احتضن مباراة النجم المحلي، ضد ضيفه مولودية الجزائر. واندلعت أعمال الشغب بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المواجهة، التي تعرض فيها مولودية الجزائر لهزيمة قاسية بهدفين دون رد، ليغادر الفريق الدور الـ 32 من كأس الجزائر في سابقة تاريخية. وتطورت الأحداث بعد خروج “الشناوة” من الملعب، حيث قام عدد من الجماهير الغاضبة بتحطيم السيارات، والحافلات، قبل أن تتدخل وحدات الأمن العمومي، التي فرقت المتظاهرين، واعتقلت عددا من الجماهير.

وخلفت الأحداث عدة إصابات في صفوف الأنصار والمواطنين، ما استدعى نقل عدد منهم إلى المستشفى.