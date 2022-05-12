البنزين الجزائري أرخس 4 مرات مقارنة بدول الجوار  

يصنف سعر البنزين في الجزائر بين الأرخس في العالم محتلا المرتبة الخامسة دوليا والثالثة عربيا بعد كل من ليبيا وسوريا.

وحسب موقع “غلوبال بترول” يبلغ سعر البنزين الجزائري 0.316 دولارا أمريكيا ويمكن مقارنة الفرق بينه دول الجوار حيث يمكن بثمن لتر واحد في المغرب أن تحصل على 4 لترات في الجزائر، كما يمكن اقتناء 2 ونصف من البنزين في الجزائر بثمن لتر واحد في تونس.

وتعرف الدول العربية ارتفاعا في أسعار مادة البنزين حيث يتقدمها الأردن 1.580 دولار للتر ويليه المغرب بـ 1.394 دولار للتر حيث يتصدران قائمة أعلى 10 دول عربية في سعر لتر البنزين.

ويبلغ متوسط ​​سعر البنزين عالميا 1.35 (دولار أمريكي) للتر وهناك فرق كبير في هذه الأسعار بين مختلف البلدان. بشكل عام، تتمتع البلدان الغنية بأسعار أعلى ، في حين أن البلدان التي تنتج النفط وتصدره لديها أسعار أقل بشكل ملحوظ.