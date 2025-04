البنك الإسلامي يعلن رسميا عن عقد اجتماعه في الجزائر شهر ماي المقبل

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رسميا عن انعقاد اجتماعاتها السنوية لعام 2025 في مدينة الجزائر، خلال الفترة من 19 إلى 22 ماي 2025، وذلك عبر صفحتها الرسمية في منصة “إيكس”، في حين أكدت وزارة المالية أن هذا الحدث سينعقد في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتُشكّل الاجتماعات السنوية، التي تنعقد هذا العام تحت شعار “تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة”، منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات، وسيجتمع خلالها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ممثلا 57 دولة عضوا، إلى جانب شركاء التنمية، وصناع القرار، وقادة القطاع الخاص، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

The #IsDB Group is pleased to announce that its 2025 Annual Meetings will take place in Algiers, People’s Democratic Republic of #Algeria, from 19 to 22 May 2025.

Leaders, policymakers, and changemakers from Member Countries and global partners will convene under the theme:… pic.twitter.com/r1D68EQ6Zw

