البنك الإسلامي يعلن رسميا عن عقد اجتماعه في الجزائر شهر ماي المقبل

وزير المالية يؤكد أن الحدث سيساهم في الترويج للإصلاحات والاستثمار

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رسميا عن انعقاد اجتماعاتها السنوية لعام 2025 في مدينة الجزائر، خلال الفترة من 19 إلى 22 ماي 2025، وذلك عبر صفحتها الرسمية في منصة “إيكس”، في حين أكدت وزارة المالية أن هذا الحدث سينعقد في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتُشكّل الاجتماعات السنوية، التي تنعقد هذا العام تحت شعار “تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة”، منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات، وسيجتمع خلالها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ممثلا 57 دولة عضوا، إلى جانب شركاء التنمية، وصناع القرار، وقادة القطاع الخاص، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

The #IsDB Group is pleased to announce that its 2025 Annual Meetings will take place in Algiers, People’s Democratic Republic of #Algeria, from 19 to 22 May 2025. Leaders, policymakers, and changemakers from Member Countries and global partners will convene under the theme:… pic.twitter.com/r1D68EQ6Zw — IsDB Group (@isdb_group) April 7, 2025

وإلى جانب الاجتماعات الرسمية، سيتخلل هذا الحدث المهم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وموائد مستديرة رفيعة المستوى، وفعاليات جانبية متخصصة، وجلسات لتبادل المعرفة وستتمحور المناقشات حول قضايا محورية كتنويع الاقتصاد، وتعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم الابتكار كمحرك أساسي للتنمية.

وبهذه المناسبة، أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه على “الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الفعالية بالنسبة للجزائر، باعتبارها فرصة لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال إبراز الإصلاحات التي تم إطلاقها، والترويج لمؤهلات البلاد في مجالات التعاون، والاستثمار، والتنمية المستدامة”.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على “الالتزام التام للسلطات الجزائرية بضمان نجاح هذه الاجتماعات السنوية، من خلال التعبئة متعددة القطاعات، وتنسيق محكم، وتنفيذ منظومة لوجستية تليق بحجم الحدث”. كما أبرز الرغبة في جعل هذه الدورة فضاءً للحوار البنّاء بين الدول الأعضاء، ومنصة لإبراز كرم الضيافة الجزائرية وجودة بنيتها التحتية.

كما صرّح الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قائلا: “يسرنا أن تنعقد اجتماعاتنا السنوية لعام 2025 في الجزائر، هذه المدينة العريقة التي لطالما كانت منارة للتعاون والتبادل الثقافي. وستكون هذه الاجتماعات فرصة لتعزيز الشراكات، وتقديم حلول مبتكرة لدفع عجلة التنمية المستدامة في بلداننا الأعضاء، كما أنها ستُتيح لنا جميعاً العمل جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات الملحة واستشراف آفاق جديدة تخدم مجتمعاتنا وتحقق التنمية المشتركة”.

وإلى جانب الجلسات الحوارية والنقاشات رفيعة المستوى، ستُخصص مساحة للمعارض وفرص التواصل، حيث سيتم استعراض المبادرات التنموية الناجحة والإنجازات المؤسسية التي تعكس التقدم الذي تحققه الدول الأعضاء.

وأعرب الدكتور الجاسر عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية والشعب الجزائري الكريم على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025.

وختم المتحدث تصريحه وفق ذات البيان: “سيكون لقاؤنا في الجزائر العاصمة فرصة فريدة لتوطيد الروابط بين بلداننا الأعضاء، وتعزيز روح التعاون والابتكار، وتجديد التزامنا المشترك بدفع مسيرة التنمية والازدهار للجميع.”