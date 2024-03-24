البنك الإفريقي للتصدير مستعدّ لتمويل هذه المشاريع في الجزائر!

تقارير عن تحسّن مؤشرات مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار تجذب المتعاملين

تُوقّع الحكومة بتاريخ 15 أفريل المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، رسميا، اتفاقية استضافة معرض التجارة الإفريقية البينية المنتظر تنظيمه بالجزائر سنة 2025، وذلك بحضور ممثلي البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، وهو الذي أعلن عن استعداده لتمويل مشاريع من القطاعين العام والخاص في الجزائر.

ويقوم هذا البنك بتمويل مشاريع الشركات الناشئة لكل شخص يتمتع بالجنسية الإفريقية حتى لو كان غير مقيم، إضافة إلى تمويل مشاريع القطاع العام والخاص عبر قروض مالية، أو حتى الدخول في شراكة رابحة مع متعاملين محليين، كما يُعتبر البنك قابلا لتبني المشاريع الجديدة، ومموّلا لمختلف عمليات التصدير للدول المنضمة إليه حتى نحو الخارج.

ويصل رأسمال البنك 60 مليار دولار، وله القدرة على تمويل مشاريع الدول بقيمة مالية تعادل 2 مليار دولار، حيث سبق له أن أبدى نية تمويل مشاريع حكومية في الجزائر بقيمة مليار دولار، معتبرا الجزائر دولة كبيرة تتمتع بمناخ استثماري محفز وحققت تقدما كبيرا داخل ما يُصطلح على تسميته “المربع الأخضر المتعلق بالسلامة والأمن”. ويقول رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أمين بوطالبي في تصريح لـ”الشروق” إن الجزائر سبق لها أن شاركت في عدة معارض للتجارة البينية آخرها شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، في حين أن المعرض المزمع تنظيمه بالجزائر شهر سبتمبر 2025 سيكون الرابع من نوعه، بمشاركة 30 ألف زائر سيحضرون من كل دول العالم وليس إفريقيا فقط، حيث سيتناول المعرض جوانب مختلفة تتعلق بالاستثمار والاقتصاد وحتى الثقافة”.

وسيتم خلال هذا الحدث، الذي سيشهد مشاركة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ووزارة التجارة والاتحاد الإفريقي ومحافظ التجارة البينية، توقيع اتفاقية يمثلها 29 سفيرا تم انتقاؤهم من إفريقيا، منهم أمين بوطالبي، ومن المعلوم أن الجزائر انضمت لهذا البنك رسميا في جويلية 2022، وهو بنك تجاري استثماري يدعم العلاقات التجارية البينية ليكون بمثابة الضامن بين الدول الإفريقية في التعاملات البنكية، كما يلعب هذا البنك دورا هاما في إنعاش مختلف التمويلات داخل القارة الإفريقية بكل أنواعها، وينضوي تحته 11 فرعا.

ويضم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ممثلي كل البنوك المركزية الإفريقية الأعضاء، ويستهدف من خلال نشاطاته المختلفة تنويع العملات الإفريقية المتعامل بها في القارة السوداء وعدم جعلها حكرا على العملات الأوروبية، أي الخروج من تبعيتها، وإنعاش تداول القطع النقدية الإفريقية، مع العلم أنه خلال اللقاء المنتظر بالجزائر سيتم تنظيم 23 فعالية كبرى على الهامش، تتضمن عدة أنشطة تجارية واستثمارية وحتى تظاهرات ثقافية.

وسبق أن كشف ممثل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أيمن زغبي، على هامش ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة سنة 2023، عن برنامج لتمويل الصادرات الجزائرية نحو الدول الإفريقية والاستثمارات الجزائرية للقطاعين العام والخاص بالقارة، تصل قيمته إلى مليار دولار، وهو ما قال إنه سيكون محور دراسة خلال زيارة رئيس البنك الإفريقي للجزائر مستقبلا، مؤكّدا أن الهدف هو الترويج للتصدير والاستثمار داخل الجزائر وفي دول إفريقية أخرى، إذ سيقدم البنك كل البرامج التمويلية والتسهيلات، مع ضمان مرافقة المتعاملين الجزائريين في إيجاد تسهيلات في دول إفريقية أخرى، وتنظيم زيارات مشتركة لوفود الأعمال للترويج للصادرات الجزائرية بالقارة الإفريقية وفق حزم تمويلية معيّنة في برنامج زمني محدد.