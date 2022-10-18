البنك الخارجي الجزائري ضمن المراتب الأولى في تصنيف البنوك الإفريقية

احتل الريادة جزائريا والرتبة 11 قارّيا

أماطت نشرية “أفريكا بزنس” اللثام عن تصنيف البنوك الإفريقية الأحسن ترتيبا في القارّة لسنة 2022، والتي كان من بينها البنك الخارجي الجزائري الذي حاز على المرتبة الحادية عشرة، في حين تضمنت القائمة 47 بنكا من شمال إفريقيا ضمن قائمة أحسن 100 بنك في القارة.

واعتمد التقرير على عدّة معايير أهمها رأسمال المؤسسات المصرفية ومستوى الرسملة، كما تطرّق تصنيف “أفريكا بزنس” إلى انتعاش الأرباح وزيادة رأس المال والأصول لعدد من البنوك الإفريقية الكبرى.

ويأتي ذلك في وقت يرتقب أن يشهد تصنيف البنك الخارجي الجزائري ترتيبا أحسن مستقبلا، لاسيما في ظل البرامج المسطرة والجهود المبذولة من طرف هذه المؤسسة المالية، والتي ترتبط أساسا بالتحضير إلى التموقع في إفريقيا قريبا.

6 بنوك جزائرية في قائمة الـ100 الأحسن وفقا لـ”أفريكا بزنس”

كما يسعى البنك الخارجي الجزائري إلى الالتزام ببرامج الحكومة المتعلّقة بتدشين فروع للبنوك الجزائرية في الخارج، وتطوير الصيرفة الإسلامية بشكل أكبر وتوسيع الخدمات والتواجد بالقرب من المواطن وتفعيل الرقمنة بشكل أكبر وتسريع معالجة ملفات القروض.

وضمن تصنيف “أفريكا بزنس”، سجّلت الجزائر تفوّق 6 بنوك في الترتيب الأول لمائة أهم بنك في القارة، ويتعلق الأمر بالبنك الخارجي الجزائري الذي احتل الريادة وطنيا والمرتبة 11 إفريقيا نظرا لالتزامه بالمعايير التي استند إليها التقرير، كما سجّل هذا البنك رأسمالا بلغ 3.188 مليار دولار وأصولا تعادل 23.875 مليار دولار متبوعا بالبنك الوطني الجزائري في المرتبة 12 برأسمال يصل 3.144 مليار دولار وأصول تعادل 26.036 مليار دولار.

وتلا هذين البنكين القرض الشعبي الجزائري الذي احتل المرتبة 20 برأسمال يعادل 1.913 مليار دولار وأصول بـ20.235 مليار دولار، بينما احتل بنك الفلاحة والتنمية الريفية الرتبة 29 برأسمال يبلغ 1.086 مليار دولار وأصول بـ12.451 مليار دولار، فسوسيتي جينرال في المرتبة 80 برأسمال بلغ 341 مليون دولار وبي أن بي باريبا الجزائر في المرتبة 96 برأسمال بلغ 266 مليون دولار.

وحسب ترتيب “أفريكا بزنس” فقد سجّل القطاع البنكي في إفريقيا نسبة نمو قدرت بـ8.7 بالمائة في رأسمال 100 مؤسسة مالية ـ بنكية ومصرفية ـ حيث انتقل رأسمالها من 124 مليار دولار السنة الماضية إلى 135 مليار دولار هذه السنة، واحتل بنك “ستاندرا بنك غروب” الجنوب إفريقي الريادة برأسمال يصل 13.61 مليار دولار، وأعقبه البنك القومي المصري ثم بنك مصر، إذ سجلت مصر حضور 25 بنكا في ترتيب البنوك المائة الأولى.

وشهدت البنوك الإفريقية وفقا للتقرير عودة قوية للنمو وانتعاشا لأكبر المؤسسات المالية في إفريقيا مقارنة مع ما كان عليه الوضع خلال فترة كورونا.