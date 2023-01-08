البنك الدولي: الإقتصاد الجزائري سيحقق انتعاشا في 2023

توقع البنك الدولي أن يواصل الإقتصاد الجزائري انتعاشه خلال سنة 2023 مع تحقيق نمو بنسبة 2.3 بالمئة.

وفي أحدث تقرير له، أوضح البنك الدولي أنه من المتوقع أن يستمر انتعاش الإقتصاد الجزائري حتى عام 2023 بدعم من النمو في القطاع غير الهيدروكربوني وفي الإنفاق العام، واستمرار الانتعاش في قطاع الخدمات، إلى جانب استعادة النشاط الفلاحي بقوة.

وأشار التقرير إلى أن الموازين الخارجية للبلاد شهدت انتعاشاً ملحوظاً حيث كان للارتفاع في الصادرات من المنتجات غير الهيدروكربونية أثره الإيجابي، كما قاد الارتفاع في قيمة الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو إلى التحسن في معدلات التبادل التجاري للجزائر.

ونوّه التقرير بما تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2022 من زيادة في الإنفاق العام من أجل تمويل نمو فاتورة الأجور بشكل رئيسي، واستحداث إعانات بطالة للشباب من طالبي الشغل لأول مرة، فضلاً عن تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية.

وفي سياق متصل، توقّع تقرير البنك الدولي أن يبقى عائدات الصادرات مرتفعاً، وسيؤدي ذلك إلى تحقيق فوائض، بالتزامن مع زيادة الإيرادات الهيدروكربونية.

وأكّد التقرير أهمية تسريع جهود الإصلاح الهيكلي الجارية حالياً، لتحصين آفاق الاقتصاد الكلي ضدّ التقلبات في سوق السلع الهيدروكربونية، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بديناميات الاقتصاد العالمي.

وانتهى تقرير البنك الدولي إلى إبراز أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محرّكاً للنمو المستدام وتحسين إطار الاقتصاد الكلي في خطوة ضرورية لتحقيق نمو واستقرار الاقتصاد الجزائري.