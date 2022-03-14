البنك الدولي: الجزائر يمكنها الاستفادة من أزمة أوكرانيا

“لا يمكن أن يكون هناك رابح من حرب مدمّرة كالحرب في أوكرانيا”. لكن البلدان المصدّرة للنفط والغاز، على غرار الجزائر. ستعرف تحسّنا في معدلات نموّ اقتصاداتها بفعل هذه الأزمة. وفق ما أشار إليه مقال نشر على موقع تابع للبنك الدولي.

وجاء في مقال “الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، المنشور في موقع “مدوّنات البنك الدولي”. أنّ “البلدان المصدّرة للمحروقات مثل قطر والسعودية والكويت وليبيا والجزائر. قد تشهد تحسُّناً في أرصدتها المالية وميزان مدفوعاتها الخارجية وتعزيزا لمعدّلات النموّ”.

ومنذ بدء التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا قبل ما يقارب 20 يوما. سجّلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، متجاوزة عتبة 100 دولار للبرميل.

كما أضاف ذات المقال :”من المحتمل أيضاً أن تشهد البلدان المصدرة للغاز، على وجه الخصوص، زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا. حيث أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بتنويع مصادر إمداداتها من منتجات الطاقة”.

بالمقابل، توقّع المقال أن تواجه بلدان المنطقة غير المنتجة للنفط، تداعيات سلبية للأزمة في أوكرانيا، قد تقود إلى المزيد من التوتّرات الاجتماعية.