البنك الدولي: الجزائر تكبح التضخم الغذائي وشمال إفريقيا تتحسن نسبيًا

أظهر تقرير من البنك الدولي في آخر تحديث له عن الأمن الغذائي لشهر سبتمبر 2025 أن الجزائر سجلت تراجعًا ملحوظًا في التضخم الغذائي خلال الأشهر الأخيرة.

وأفاد التقرير بأن التضخم انخفض من 7.3% في مارس إلى 5.1% – في أوت، ما يعكس هبوط أسعار بعض المواد الأساسية رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تقلبات الواردات والتضخم العالمي.

ويشير التقرير إلى أن هذا التراجع في التضخم قد يوفر متنفسًا للأسر الجزائرية بعد موجة ارتفاع الأسعار التي أثرت على القدرة الشرائية منذ عام 2024.

(الصفحة رقم 16 من التقرير)

وفي شمال إفريقيا، سجلت تونس موسمًا زراعيًا إيجابيًا بفضل الأمطار فوق المعدل التي رفعت إنتاج الحبوب إلى نحو 1.9 مليون طن، مدعومًا بواردات ثابتة وإجراءات حكومية عززت وفرة الأسواق.

أما في دول أخرى من المنطقة، فقد أظهرت بيانات التقرير تباينًا في مؤشرات الأسعار، حيث تتأثر أسواق ليبيا والمغرب وموريتانيا بعوامل مرتبطة بالواردات والظروف المناخية.

وأكد التقرير أن التحديات الإقليمية في شمال إفريقيا تبقى مرتبطة بالاعتماد الكبير على الاستيراد، والتقلبات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، إضافة إلى انعكاسات الأزمات العالمية على أسعار الطاقة والنقل. ورغم ذلك، فإن الوضع الغذائي في المنطقة يُعد أفضل مقارنة بمناطق أخرى من القارة، خصوصًا السودان وشرق إفريقيا، حيث يواجه ملايين السكان أوضاعًا حرجة تصل إلى مستويات المجاعة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن أكثر من 60% من الأشخاص الذين سيعانون من الجوع بحلول 2030 سيكونون في إفريقيا، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على حكومات المنطقة لتسريع الإصلاحات الزراعية، تعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي، والاستثمار في الزراعة المستدامة للحد من التبعية للأسواق الخارجية.

وجاء التقرير مؤكدا لتصريح الرئيس عبد المجيد تبون في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية والذي أكد فيه أن التضخم تراجع إلى 3.8% في الوقت الراهن.