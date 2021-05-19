البنك الدولي: الزلازل تكلف الجزائر قرابة مليار دولار خسائر سنويا

كشف البنك الدولي أن متوسط الخسائر المرتبطة بالزلازل تكلف الجزائر سنويا حوالي 991 مليون دولار أمريكي.

وأكد البنك الدولي على موقعه الرسمي، أنه أطلق سلسلة من الندوات الافتراضية، مع الجزائر حول التأهب وإعادة البناء بشكل أفضل للزلازل وقدرتها على الصمود من 18 إلى غاية 27 من ماي الجاري.

وأضاف أن الندوة الإلكترونية الأولى ستقوم بمناقشة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من إدارة بعض المخاطر الكبرى، ولاسيما الزلازل، في ثلاثة بلدان هي: اليابان وتركيا ونيبال.

وكما كشف البنك عبر موقعه الرسمي أن هذه السلسلة من فعاليات ستركز على تبادل المعارف الافتراضية، ودراسات الحالات الناجحة لإدارة مخاطر الكوارث في بعض البلدان.

وتشارك الجزائر في ملف مخاطر الكوارث وذلك فيما يتعلق بقضايا معينة مثل الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.

وستوفر المناقشات للمندوبين الجزائرين فرصة جيدة لمناقشة أولويات إدارة مخاطر الكوارث وأفضل الممارسات العالمية في التأهب لمواجهة حالات الكوارث والحد منها والاستجابة لها.