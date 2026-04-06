إدارة الموقع
اقتصاد
“البنك الدولي” مهتم بمرافقة الاستثمارات المنجميّة في الجزائر

ف. ع
  • 86
  • 0
ح.م

أكدت مجموعة البنك الدولي في الجزائر اهتمام المجموعة بقطاع المناجم في الجزائر، مع استعدادها لمرافقة ودعم مؤسسات القطاع، لاسيما من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، وإشراك الشركات الأجنبية العمومية والخاصة، فضلا عن تقديم الدعم في مجالات تسيير المشاريع، والمرافقة التقنية، وتبادل الخبرات على امتداد سلسلة القيمة في القطاع المنجمي.
وجاء ذلك خلال استقبال كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، الاثنين بالجزائر العاصمة، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك، جميلة حاجباي أوغلو جيرين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث آفاق دعم التعاون، لاسيما في الجوانب التقنية، وتبادل الخبرات، ومرافقة المشاريع المرتبطة بتطوير قطاع المناجم.
وتمحورت المحادثات، حسب البيان، حول سبل تعزيز التعاون في مجال المساعدة الفنية والمشاريع الجارية والمستقبلية، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير القطاع المنجمي في الجزائر، خاصة في مجالي استغلال وتحويل الموارد المنجمية.
وفي هذا السياق، قدمت بكير طافر عرضا حول أبرز البرامج التطويرية للقطاع والمشاريع المهيكلة قيد الإنجاز، إلى جانب الإطار القانوني المنظم للنشاطات المنجمية في الجزائر وما يتضمنه من تسهيلات وتحفيزات موجهة للمستثمرين.
كما استعرضت، بالمناسبة، خطط تطوير القطاع، خاصة ما تعلق منها بتثمين وتحويل الموارد المعدنية محليا، من خلال عدد من المشاريع الهيكلية، على غرار مشروع منجم الحديد بغار اجبيلات، ومشروع الفوسفات المتكامل، ومشروع استغلال الزنك والرصاص، إلى جانب مشاريع أخرى ترمي إلى إنتاج مواد أولية موجهة لمختلف الصناعات التحويلية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد