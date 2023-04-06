البنك الدولي: نحو تحسّن توقعات النموّ الاقتصادي للجزائر في 2023

يتّجه البنك الدولي لتحسين توقعاته بشأن النموّ الاقتصادي في الجزائر عام 2023، حسب ما ورد في تقريره الحديث حول اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوقّع التقرير الذي صدر يوم الخميس، أن تحقّق الجزائر نسبة نموّ في حدود 2 بالمئة مع نهاية العام الجاري. مقارنة بنسبة 3.1 بالمئة المسجّلة في 2022.

لكن من المحتمل أن تتحسّن هذه التوقّعات، يستدرك التقرير. “في ضوء جهود أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، وتأثير ذلك على زيادة الاستثمارات في مجال المحروقات بالجزائر”.

وتشكّل المحروقات 93 بالمئة من صادرات السلع الجزائرية، و19 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد، المقدّر بـ191.9 مليار دولار في 2022، وفق ما جاء في التقرير.

كما يرجّح البنك الدولي أن تتراجع نسب التضخم في الجزائر بالتدريج. بدعم من ارتفاع قيمة الدينار أمام الأورو، وتراجع أسعار السلع عند الاستيراد، وتعزيز آليات دعم أسعار المواد الغذائية.