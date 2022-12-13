البنك الدولي: هذه هي الدول الإفريقية الأكثر مديونية

تكابد العديد من دول العالم خاصة الإفريقية منها أزمة تفاقم الديون الخارجية والعجز عن سدادها في ظل الأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كورونا.

ووفق صندوق النقد الدولي فقد وصل الدين العالمي إلى 226 تريليون دولار عندما ضربت العالم جائحة كورونا وحالة من الركود العميق عام 2020، وارتفع بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي.

وبالنسبة لإفريقيا، فقد تجاوز إجمالي الديون المستحقة على القطاعين العام والخاص وعلى المقرضين الأجانب في دول أفريقيا نحو تريليون دولار، في عام 2021.

ومن إجمالي الدين الخارجي للقارة تمتلك دولة جنوب أفريقيا 15%، ومصر 13%، ونيجيريا 7%، وأنجولا 7%، والمغرب 6%، والسودان 6%، وتونس 4%، وكينيا 4%، وزامبيا 4%.

وتشير الإحصائيات إلى وجود 10 دول إفريقية يتجاوز حجم ديونها نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي جيبوتي وأنجولا وموزمبيق ورواندا والسودان وتونس وزامبيا وسيشل والرأس الأخضر وموريشيوس.