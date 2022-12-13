-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
سبقاق يكشف عن موعد إيداع ملف ترشح الجزائر لكان 2025
اقتصاد

البنك الدولي: هذه هي الدول الإفريقية الأكثر مديونية

الشروق أونلاين
  • 352
  • 0
البنك الدولي: هذه هي الدول الإفريقية الأكثر مديونية

تكابد العديد من دول العالم خاصة الإفريقية منها أزمة تفاقم الديون الخارجية والعجز عن سدادها في ظل الأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كورونا.

ووفق صندوق النقد الدولي فقد وصل الدين العالمي إلى 226 تريليون دولار عندما ضربت العالم جائحة كورونا وحالة من الركود العميق عام 2020، وارتفع بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 256% من إجمالي الناتج المحلي.

وبالنسبة لإفريقيا، فقد تجاوز إجمالي الديون المستحقة على القطاعين العام والخاص وعلى المقرضين الأجانب في دول أفريقيا نحو تريليون دولار، في عام 2021.

ومن إجمالي الدين الخارجي للقارة تمتلك دولة جنوب أفريقيا 15%، ومصر 13%، ونيجيريا 7%، وأنجولا 7%، والمغرب 6%، والسودان 6%، وتونس 4%، وكينيا 4%، وزامبيا 4%.

وتشير الإحصائيات إلى وجود 10 دول إفريقية يتجاوز حجم ديونها نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي جيبوتي وأنجولا وموزمبيق ورواندا والسودان وتونس وزامبيا وسيشل والرأس الأخضر وموريشيوس.

مقالات ذات صلة
شراكة العام والخاص.. آليات لتقليص المخاطر وترشيد الميزانيات

شراكة العام والخاص.. آليات لتقليص المخاطر وترشيد الميزانيات

مراجعة تسعيرة الكهرباء غير مطروحة حاليا

مراجعة تسعيرة الكهرباء غير مطروحة حاليا

اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين ومجمع “ستيلانتس” لتصنيع سيارات فيات

اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين ومجمع “ستيلانتس” لتصنيع سيارات فيات

شركات طيران دولية تدخل سوق الرحلات الداخلية بالجزائر  

شركات طيران دولية تدخل سوق الرحلات الداخلية بالجزائر  

مناطق الظل.. عرقاب يكشف عدد المنزل التي تم ربطها بالكهرباء   

مناطق الظل.. عرقاب يكشف عدد المنزل التي تم ربطها بالكهرباء   

الصينيون لإنهاء الجوانب الميكانيكية بمصنع الزيوت بجيجل

الصينيون لإنهاء الجوانب الميكانيكية بمصنع الزيوت بجيجل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد