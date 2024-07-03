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الجزائر

البنك الدولي يبدي استعداده لدعم تطوير المشاريع الاستراتيجية لسوناطراك

الشروق أونلاين
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البنك الدولي يبدي استعداده لدعم تطوير المشاريع الاستراتيجية لسوناطراك
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي يوم الأربعاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وتطرق حشيشي خلال اللقاء إلى “أنشطة سوناطراك ودورها الرائد في صناعة الغاز. بالإضافة إلى المشاريع الحيوية التي أنجزها المجمّع في مجال تحلية مياه البحر”.

حيث نوّه الرئيس المدير العام بـ”أهمية صناعة الغاز الطبيعي، الذي يبقى من الطاقات النظيفة. التي يجب الاعتماد عليها لتحقيق رؤية الانتقال الطاقوي”.

من جانبه، أبدى ديون اهتمامه بدور سوناطراك في ميدان الانتقال الطاقوي. كما أشاد بـ”أدائها المتميز ودورها الرائد في تطوير وتعزيز الاقتصاد الجزائري”.

وأعرب نائب رئيس البنك الدولي بالمناسبة عن “استعداد البنك الدولي لدعم تطوير المشاريع الاستراتيجية والهيكلية لسوناطراك”.

ليتمّ الاتفاق في هذا الصدد على “تحديد موعد لاجتماع فريق عمل يجمع بين ممثلي البنك الدولي وسوناطراك لدراسة أفضل السبل لتعزيز التعاون”.

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