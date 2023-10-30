البنك الدولي يتوقع أن يبلغ سعر النفط 157 دولار للبرميل

قال البنك الدولي أنه إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط فيحتمل أن يتسبب ذلك في اضطراب كبير في التموين يمكنه أن يرفع الأسعار إلى 157 دولارا.

قال البنك الدولي أنه إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط فيحتمل أن يتسبب ذلك في اضطراب كبير في التموين بالنفط يمكنه أن يرفع الأسعار إلى 157 دولارا للبرميل في العامين المقبلين.

البنك الدولي، وفي تقريره حول آفاق أسعار السلع الأساسية الذي نشره اليوم، الإثنين 30 أكتوبر، قال أنه وبالرغم من أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في السبعينيات وهذا للتعامل مع صدمة كبيرة في أسعار النفط، يمكن أن تنتج بسبب تصعيد للصراع الأخير في الشرق الأوسط، بعد تلك الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن هذه الاضطرابات “يمكن أن تدفع أسواق السلع الأساسية العالمية إلى مياه مجهولة.”

حسب تقرير البنك الدولي، فحسب توقعات البنك الأساسية، ينتظر “أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من هذا العام قبل أن ينخفض ​​إلى متوسط ​​81 دولارًا للبرميل في العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي”.

التقرير توقع أيضا انخفاضا في أسعار السلع وبشكل عام العام المقبل بنسبة 4.1 بالمئة. فالبنك الدولي توقع “أن تنخفض أسعار السلع الزراعية العام المقبل مع ارتفاع الإمدادات. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5٪ في عام 2024. ومن المتوقع أن تستقر أسعار السلع الأساسية في عام 2025.”

التقرير يتوقع 3 سيناريوهات

البنك الدولي اعتبر في تقريره أن تأثيرات الصراع على أسواق السلع العالمية محدودة حتى الآن. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط بشكل عام بنحو 6 بالمئة منذ بداية الصراع، فلم تتحرك أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأساسية الأخرى إلا بالكاد، يقول التقرير.

لكن تقرير البنك الدولي توقع أن “تصبح آفاق أسعار السلع الأساسية أكثر قتامة بسرعة إذا تصاعد الصراع.” وحدد ذلك في 3 سيناريوهات للمخاطر وهذا استنادا للخبرة التاريخية، حيث تعتمد التأثيرات على درجة انقطاع الإمدادات.

السيناريو الأول، “الاضطراب البسيط”، حيث يتوقع التقرير أن تنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف إلى 2 مليون برميل يوميًا – وهو ما يعادل تقريبًا الانخفاض الذي شهدته الحرب التي تلت التدخل الأجنبي في ليبيا عام 2011. وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط في البداية بين 3 % و13% مقارنة بمتوسط ​​الربع الحالي، ليتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل، يقول البنك.

السيناريوة الثاني، “التعطيل المتوسط”، التقرير شبهه بما حدث تقريبًا جراء حرب العراق في عام 2003، حيث توقع البنك تقليصا في إمدادات النفط العالمية بمقدار 3 إلى 5 ملايين برميل يوميًا. وهذا من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية، إلى ما بين 109 دولارات و121 دولاراً للبرميل، يقول البنك الدولي.

أما السيناريو الثالث فهو “الاضطراب الكبير”، التقرير شبهه بالحظر النفطي العربي في عام 1973، وقال أن حدوث سيناريو مماثل سيتسبب في انكماش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميًا. وهذا من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية، إلى ما يتراوح بين 140 و157 دولارًا، حسب التقرير.