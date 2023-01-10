البنك الدولي يخفض توقعات نموّ الاقتصاد العالمي في 2023

أعلن البنك الدولي يوم الثلاثاء، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 1.7 بالمئة. نزولا من 3 بالمئة المتوقعة قبل أشهر.

وأرجعت المؤسسة المالية الدولية توقعاتها في تقرير حديث حول الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الفائدة. إلى جانب تراجع الاستثمارات.

كما يؤثر استمرار أزمة الحرب في أوكرانيا على نموّ الاقتصاد العالمي، وفق ما ذكره التقرير. محذّرا من احتمال الوصول إلى حالة الركود في حالة تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي حالة حدوث ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العالم أزمتي ركود في عقد واحد من الزمن، منذ 8 عقود.