البنك الدولي يمنح قرضا لتركيا بقيمة مليار دولار

لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

وقعت تركيا اتفاقا مع البنك الدولي تحصل بموجبه على قرض بقيمة مليار دولار لدعم إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي البلاد.

وسيستخدم هذا القرض حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن وزارة الخزانة والمالية، في “مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا”.

ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات، حسب ما أوضحه المصدر ذاته.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن دعم البنك الدولي لعملية إعادة الإعمار في منطقة الزلزال “مهم للغاية”.

وأضاف:”سنواصل تعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت”.

وفي 6 فيفري الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية، مخلّفة المئات من الضحايا.