البنك الوطني الجزائري: ارتفاع تحويلات التجارة الإلكترونية بنسبة 88 بالمئة

ارتفعت التحويلات المالية التي أجراها زبائن البنك الوطني الجزائري، في إطار التجارة الإلكترونية عام 2022، بنسبة 88 بالمئة. مقارنة بـ2021.

وحسب بيان للبنك، فقد سجّلت 958.087 عملية تحويل للأموال في إطار التجارة الإلكترونية في 2022. مقابل 509.407 عملية في السنة التي قبلها.

وبلغت القيمة المالية لهذه العمليات، 3.52 مليار دينار، مقابل 1.4 مليار دينار في 2021. أي بزيادة قدرها 149 بالمائة.

وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد التجار الإلكترونيين المتعاملين مع البنك، من 20 تاجرا سنة 2021، إلى 35 تاجرا إلكترونيا السنة الماضية.