البنك الوطني الجزائري: منح 18 ألف قرض استثماري للقطاع الخاص

حقق رقم أعمال البنك الوطني الجزائري خلال 2023 نموا محسوسا بـ 27.6 بالمائة، ليصل إلى 213.6 مليار دج.

ووفق الأرقام التي قدمها المدير العام بالنيابة للبنك، دين بن عبدي، في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن رقم اعمال البنك العمومي انتقل من 167.4 مليار دج في 2022 إلى 213.6 مليار دج في 2023 بينما تحسن الناتج البنكي الخام من 84 مليار دج في 2022 إلى 104 مليار دج العام الماضي.

كما ارتفعت نتائج الاستغلال من 60 مليار دج في 2022 الى 76 مليار دج في 2023, أي بمعدل نمو قدره 29ر27 بالمائة, وفقا للمؤشرات المالية المؤقتة للبنك لسنة 2023 التي عرضها المدير العام بالنيابة في انتظار المصادقة عليها من طرف مجلس الادارة والجمعية العامة للبنك.

وأبرز بن عبدي المجهود التجاري الذي قامت به هذه المؤسسة المصرفية لاستقطاب الاموال في اطار الصيرفة التقليدية, حيث ارتفعت الموارد التجارية المحصلة سنة 2023 الى 2759 مليار مقابل 2273 مليار دج في سنة 2022.

اما بالنسبة لعدد الزبائن بمختلف شرائحهم فقد انتقل من 557ر2 مليون زبون سنة 2022 الى 719ر2 مليون في 2023 .

منح 18 ألف قرض استثمار للقطاع الخاص

وفيما يخص عدد القروض الممنوحة للاستغلال سنة 2023, فقد تم منح 27 قرض للقطاع العام و687 قرض للخواص.

اما بالنسبة قروض الاستثمار, فقد بلغ عددها 18315 منها 22 للقطاع العام و18280 قرض للقطاع الخاص, حسب نفس المصدر.

وتشمل هذه الحصيلة 15342 قرضا موجها للأسر، من بينها 9911 قرض عقاري بقيمة 6ر 52 مليار دج و 5431 قرض استهلاكي.

أما بالنسبة لنشاط الصيرفة الإسلامية، أوضح المدير العام بالنيابة انه تم فتح 104 شباك و11 وكالة وتوزيع 10273 بطاقة جديدة مضيفا ان الموارد المحصلة عبر هذه الصيرفة بلغ 5ر 32 مليار دج في سنة 2023 مقابل 7ر 20 مليار دج في 2022.

وتم ايضا تسجيل فتح 57043 حساب جاري لزبائن الصيرفة الاسلامية بمختلف الصيغ فيما بلغت قيمة التمويلات 8ر 8 مليار دج بزيادة تقدر ب 5 مليار دج مقارنة بسنة 2022.

وفيما يخص الجهود الرامية لتحقيق الشمول المالي واستقطاب السيولة المتداولة في السوق الموازية, أوضح المتحدث أن البنك قام بفتح ثمانية وكالات جديدة منها خمسة خاصة بالصيرفة الاسلامية مع توقيع عدة اتفاقيات مع مختلف هيئات ومنظمات تمثل مختلف شرائح المجتمع فضلا عن اطلاق خدمات رقمية جديدة ووضع بطاقة خاصة لتخليص الضرائب لفائدة التجار.

وتم توزيع أزيد من 144 ألف بطاقة دفع في 2023 في حين بلغ مجموع المعاملات التي أجريت عبر الموزعات الالية ازيد من 9 مليون و142 الف بقيمة 127 مليار دج.

أما بخصوص أجهزة الدفع الالكتروني، فقد تم منح 1692 جهاز لفائدة المحلات التجارية في 2023.

وفيما يخص العمليات التي اجريت عبر شبكة الدفع الالكتروني للبنك، تم تسجيل أزيد من 2 مليون و502 عملية مما سمح بتحصيل 94ر 6 مليار دج.

رفع الرأسمال قريبا

من جهة اخرى, كشف بن عبدي أنه سيتم قريبا رفع رأسمال البنك بعد موافقة الجمعية العامة للبنك.

وسينتقل بذلك رأسمال البنك الوطني الجزائري من 150 مليار دج حاليا إلى 300 مليار دج.

ويملك البنك 32 فرعا ومساهمة في مؤسسات مصرفية او شركات عمومية, منها 8 مساهمات على المستوى الدولي وهو ما يشمل الفرعين الجديدين الذين تم فتحهما في كل من السينغال وموريتانيا.

وتضم الشبكة التجارية للبك 236 وكالة بنهاية 2023 و21 مديرية جهوية, على أن يتم في شهر مايو او يونيو القادمين افتتاح مديرية جهوية جديدة على مستوى ولاية أدرار.

وأبرز بن عبدي أنه من بين ركائز المخطط الاستراتيجي السنوي للبنك هو توسيع الشبكة بإضافة من 5 الى 8 وكالة عادية سنويا ومن 3 الى 4 وكالات خاصة بالصيرفة الإسلامية، مما يسمح باستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية.