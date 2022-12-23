البنك الوطني الجزائري يدشن سادس وكالة للصيرفة الإسلامية

استجابة لطلبات الزبائن

أطلق البنك الوطني الجزائري، وكالة جديدة للصيرفة الإسلامية بولاية البيض، تعد السادسة من نوعها تنفيذا لمخطط عمله الرامي لتعميم الصيرفة الإسلامية وتنويع منتجاته التمويلية، وتوفيرها على المستوى الوطني.

وحسب بيان صادر عن البنك الوطني الجزائري، فقد تم تدشين وكالة جديدة للصيرفة الإسلامية، الخميس المنصرم بولاية البيض لتنضم إلى مجموعة الوكالات الأخرى التي تتعامل بنفس الصيغة والمنتجات التي سبق أن طرحها البنك في كل من ولايات “غرداية، مستغانم، الشلف، حسين داي، والأبيار بالعاصمة”، حيث يشرف على هذه الشبكة قسم خاص بخدمات التمويل الإسلامي.

ويأتي قرار فتح وكالات جديدة تتعامل بالصيرفة الإسلامية، تأكيدا على رغبة البنك في تنويع منتجاته وخدماته وتلبية لرغبة زبائنه في خلق مزيد من البدائل البنكية التي تتوفر على مختلف التمويلات الاستثمارية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويسعى البنك الوطني الجزائري لتوسيع خدماته التجارية التي تهدف بالأساس إلى تلبية طلبات واحتياجات المواطن الجزائري الذي يبحث دائما عن الأفضل، كما يأتي قرار توسيع عدد وكالات البنك على المستوى الوطني لاسيما تلك التي تتعامل بالصيرفة الإسلامية إلى كونها مطلبا هاما من طرف زبائن البنك.

يأتي هذا في وقت سبق للبنك الوطني الجزائري أن أبرم عدة شراكات استراتيجية، كانت آخرها مع شركتي التأمين التكافلي الجزائري والجزائر تكافل لتسويق منتجات التأمين المصرفي المتعلقة بالأشخاص والبضائع.