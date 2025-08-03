البنك الوطني الجزائري يسجل ناتجا صافيا يفوق 48 مليار دينار سنة 2024

سجل البنك الوطني الجزائري ناتجا صافيا تجاوزت قيمته 48 مليار دينار خلال السنة الماضية 2024.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن البنك، اختتمت المؤسسة السنة المالية 2024 بإجمالي حصيلة بلغ 5807 مليار دينار.

هذا كما عرف السداسي الأول من السنة الجارية رفعا في رأس مال المؤسسة البنكية، الذي تضاعف من 150 مليار دج إلى 300 مليار دينار.

وهو الإجراء المندرج ضمن إطار “استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز مكانته كرائد في القطاع البنكي والمالي الوطني، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد”.

وتؤكد الزيادة الكبيرة في رأس المال أيضا، حسب ما نقلته الوكالة عن البنك “التزام البنك بتقوية قدراته المالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني بشكل أفضل، لاسيما عبر تمويل الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في إنجاز مشاريعهم، في مختلف القطاعات كالصناعة، والخدمات، والفلاحة”.

ويتوفر البنك الوطني الجزائري على شبكة تضم 244 وكالة منها 15 وكالة مخصصة حصريا للمالية الإسلامية، وأكثر من 108 شباك لهذا النشاط، فيما يتواجد البنك ب 54 ولاية عبر الوطن و “يخطط للتوسع قريبا لتغطية الولايات الأربع المتبقية”، حسب المصدر ذاته.