البنوك الجزائرية تطمح إلى المزيد من التوسّع بالقارة الإفريقية

تشارك بجناح موحّد في معرض التجارة البينية

ـ لقاءات برجال الأعمال ومقترحات لتمويل التصدير والاستيراد وتحويلات المهاجرين

تشارك البنوك الجزائرية، عبر جناح موحّد تحت إشراف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل، حيث تنزل بمستشاريها إلى الميدان للتعريف بخدماتها ومزاياها، والترويج لعروضها الرقمية والمنتجات الكلاسيكية والإسلامية.

وسيغتنم ممثلو البنوك المناسبة لحضور لقاءات الأعمال بين المتعاملين الجزائريين ورجال الأعمال الأفارقة، واقتراح حلول مبتكرة في مجال تحويل أموال المهاجرين و”الدياسبورا”، فضلا عن الترويج لخدمات تمويل التصدير والاستيراد والتعريف بفروع البنوك الجزائرية في نواكشوط بموريتانيا وداكار بالسنغال، كما سيتنقّل ممثلوها بين الأجنحة، يوزّعون المطويات، ويشاركون في الندوات، ويطلبون لقاءات مباشرة مع كبار المتعاملين في مختلف القطاعات.

وطبق ما أكّدته مصادر من قطاع البنوك لـ”الشروق”، فإن هذه الأخيرة تلقت توجيهات بأن لا يكون حضور البنوك الجزائرية في القارة الإفريقية مجرد شعار يرفع في الخطابات الرسمية، بل يتحوّل اليوم إلى واقع ميداني يتجسّد في توسّع فعلي ومخططات مدروسة لاقتناص حصص من السوق الإفريقية.

وتأتي مشاركة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بجناح موحّد مع كافة البنوك الجزائرية في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية كإشارة واضحة على هذا التوجه الجديد، الذي يقوم على الانتقال من التمويل المحلي إلى التموقع كفاعل قارّي يسعى لبسط نفوذه المالي عبر شراكات وصفقات مباشرة.

المعرض الذي يجمع كبار رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة، بمشاركة 2000 متعامل، يمنح البنوك الجزائرية منصة عملية لعرض منتجاتها وخدماتها من القروض الكلاسيكية إلى التمويل الإسلامي، ومن الحلول الرقمية للتحويلات عبر الهاتف المحمول إلى تسهيلات في الوثائق وتقليص آجال القروض، هذه الأدوات يُفترض أن لا تكون مجرد خدمات مصرفية تقليدية، بل سلاحا تنافسيا في سوق إفريقية عطشى للتمويل، خصوصا بعد انسحاب العديد من البنوك الفرنسية من عدة دول إفريقية، حيث تسعى البنوك الجزائرية لتمويل الاتفاقيات التي قد تبرم بين متعاملين جزائريين ونظرائهم من القارة.

ويأتي ذلك استكمالا لعملية فتح فروع للبنوك الجزائرية بالقارة، فبعد فتح 4 بنوك جزائرية، فرعين في السنغال وموريتانيا، يجري دراسة إطلاق بنك جديد في ساحل العاج، ما يعكس رؤية إستراتيجية لخلق شبكة بنكية جزائرية في إفريقيا الغربية، قادرة على تمويل المشاريع، مرافقة المؤسسات الجزائرية المصدّرة، واستقطاب تحويلات الجالية الجزائرية التي لا تزال تلامس ملياري دولار فقط، والإفريقية بالخارج، هذه الخطوة تمنح الجزائر ليس فقط نفوذا ماليا، بل أيضا ورقة قوة اقتصادية في محيط إفريقي يتغير بسرعة.

كما أن القطاعات المستهدفة بهذا التوسّع تشمل التصدير والاستيراد والمؤسسات الناشئة، قطاع الصناعة الغذائية، الأشغال العمومية، الصناعة الصيدلانية، السيارات، والخدمات المرتبطة بـ”الدياسبورا” وتحويلات المهاجرين والتي تعد مجالات مفتوحة أمام البنوك الجزائرية لتقديم عروض تمويلية جذابة.

فالمستثمر الإفريقي الذي يبحث عن تمويل سريع لمشروع تكنولوجي ناشئ، أو عن قرض لتطوير شبكة توزيع سيارات، أو عن قناة موثوقة لتحويل أموال من أوروبا إلى إفريقيا، سيجد في الشريك الجزائري والعروض التي تقدّمها البنوك الجزائرية بديلا واقعيا ومرنا، خصوصا في ظل توجه البنوك الجزائرية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة.

لكن هذا الانفتاح يصطدم أحيانا أيضا بتحدّيات كبيرة، فالمنافسة الإفريقية شرسة، حيث توجد بنوك محلية قوية تتمتع بخبرة طويلة في التمويل الصغير والمنتجات الرقمية، وهو ما يفرض على البنوك الجزائرية تطوير أنظمتها الداخلية، تعزيز كفاءات مواردها البشرية، وتكييف منتجاتها مع خصوصيات كل سوق محلية، من الزراعة إلى الطاقة، ومن البناء إلى الخدمات الرقمية وغيرها من القطاعات، بحثا عن اقتناص مزيد من الفرص، بناء النفوذ المالي، وصناعة موقع إستراتيجي دائم في قلب الاقتصاد الإفريقي.