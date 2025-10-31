البنوك المركزية والمستثمرون يدفعون سعر الذهب للصعود مجددا

وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي

كشف مجلس الذهب العالمي في أحدث تقرير له، عن تسجيل ارتفاع ملحوظا في الطلب العالمي على الذهب بنسبة بلغت 03%، خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 1313 طن.

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه “الشروق أونلاين” فقد سجّل مؤشر قيمة الطلب، أيضا ارتفاعا، حيث قفز بنسبة 44% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 146 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث.

وسجّل الطلب على الذهب خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة التي قبلها ارتفاعا بنسبة 01%، ليبلغ مستوى 3717 طنا، وبقيمة مالية تعادل 384 مليار دولار أمريكي أي بارتفاع نسبته 41%، مقارنة بنفس الفترة من العالم الماضي.

وأكد مجلس الذهب العالمي، حفاظ المستثمرون على موقعهم القيادي خلال الربع الثالث، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة زيادة في الشراء بلغت (222 طنا)، مصحوبًا بطلب على السبائك والعملات المعدنية للربع الرابع على التوالي بـ (316 طنًا)، في ارتفاع الطلب الإجمالي.

وظلت مشتريات البنوك المركزية مرتفعة عند 220 طناً، بزيادة 28% عن الربع السابق، على الرغم من أن مشتريات العام الماضي البالغة 634 طناً كانت بوتيرة أبطأ من 724 طناً تم شراؤها في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، يقول التقرير.

وسجل استهلاك المجوهرات في الربع الثالث انخفاضًا سنويًا مزدوج الرقم (للمرة السادسة على التوالي) ليصل إلى 371 طنًا، مع استمرار ضغوطات على أحجام التداول في ظل أسعار قياسية. ويتناقض هذا مع زيادة في القيمة بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار أمريكي.

كان الطلب على التكنولوجيا أضعف قليلاً مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. وواجه الدعم الناتج عن تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي ضغوطاً معاكسة من سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الذهب.