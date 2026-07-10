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اقتصاد

البنوك تفتح أبوابها أيام السبت بداية من الغد

الشروق أونلاين
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البنوك تفتح أبوابها أيام السبت بداية من الغد
ح. م
صورة تعبيرية.

أعلنت البنوك عن فتح وكالاتها عبر كامل التراب الوطني كل يوم سبت، في إطار نظام للمداومة، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

وسيدخل هذا التنظيم الجديد حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد السبت، 11 جويلية، وذلك “ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الشمول المالي للمواطنين وتيسير إنجاز معاملاتهم وإجراءاتهم على مستوى المؤسسات والهياكل البنكية.”

وأعلنت عدة بنوك، على غرار القرض الشعبي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري، بنك التنمية المحلية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، عن فتح وكالاتها ابتداء من هذا السبت، من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا (ومن الساعة السابعة إلى العاشرة صباحا بولايات الجنوب).

وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية قد دعت البنوك إلى ضرورة اتخاذ جميع الترتيبات التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للزبائن.

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