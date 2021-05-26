البنين تستدعي لاعبا مِن شباب بلوزداد

تصفيات "كان" 2022

وجّه الناخب الوطني البنيني ميشال دوسويي، الأربعاء، الدّعوة للاعب فريق شباب بلوزداد مارسلان كوكبو.

وأعلن ميشال دوسويي عن قائمة تضمّ 23 لاعبا ضمّت اسم المهاجم مارسلان كوكبو. استعدادا لِخوض مباراة حاسمة تجمع بين منتخب البنين والمضيف فريق سيراليون.

وخاض مارسلان كوكبو (26 سنة) هذا الموسم 18 مباراة أساسيا مع شباب بلوزداد، في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا، وسجّل 4 أهداف، كما أحرز مع النادي العاصمي الكأس الممتازة للأندية. وعلى مستوى منتخب البنين، شارك في 12 مباراة دولية منذ عام 2017، وسجّل هدفَين.

وتُجرى مباراة سيراليون والبنين ما بين الـ 12 والـ 14 من جوان المقبل، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وكان يُفترض تنظيم هذه المواجهة أواخر مارس الماضي، ولكن “الكاف” أجّلتها بِسبب رفض منتخب البنين خوضها، بِحجّة أن لاعبيه الستّة غير مُصابين بِفيروس “كورونا”، كما زعمه طبيب اتحاد الكرة السيراليوني.

ورفض رجال الأمن في سيراليون نزول اللاعبين الستة البنينيين من الحافلة، لمّا وصل منتخب بلادهم إلى الملعب. فلجأ اتحاد الكرة البنيني إلى مراسلة “الكاف” للحسم في هذه القضية.

وزعم مسؤولو منتخب البنين أن اتحاد الكرة السيراليوني تعمّد تدوين تقرير طبي فحواه إصابة 6 لاعبين من فريق “السناجب” بِفيروس “كورونا”، حتى يستثمر المحليون في النقص العددي لِمنتخب البنين، ويحصدون فوزا عريضا وبطاقة التأهّل. عِلما أن لوائح المنافسة تُجبر المنتخب على خوض مباراته في حال بقاء 11 لاعبا فقط غير مصاب بِالفيروس المُميت.

وإذا كان منتخب نيجيريا (14 نقطة) قد تأهّل في هذا الفوج إلى “كان” الكاميرون 2022، وخرجت اللوزطو من السباق لِتذيّلها لائحة الترتيب (3 نقاط). فإن البنين تتموقع في المركز الثاني بِرصيد 7 نقاط، وتشغل سيراليون الرّتبة الثالثة بِمجموع 4 نقاط.

ويكفي منتخب البنين نتيجة التعادل لِخطف بطاقة التأهّل الأخيرة المرصودة في المنافسة، بينما تبقى سيراليون مطالبة بِالفوز دون سواه لِتحقيق الغرض ذاته. عِلما أن البنين انتصرت بِميدانها ذهابا بِهدف لِصفر.