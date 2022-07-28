البوابة الرقمية للنقل.. تعليمات جديدة من الوزير

ترأس وزير النقل منجي عبد الله، الخميس، اجتماعا خصص للإطلاع على البوابة الرقمية الخاصة بالخدمات الإلكترونية أين أسدى تعليمات تتعلق بتعزيز الجوانب الأمنية للبوابة.

وجرى هذا الاجتماع الذي يهدف إلى متابعة برنامج عصرنة ورقمنة قطاع النقل، بحضور إطارات من الوزارة ومختلف المجمعات والمؤسسات تحت الوصاية وخبراء ومهندسين في هذا المجال.

وحسب بيان للوزارة فقد تم تقديم عرض من طرف ممثلي مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة والأرشيف، و التطرق إلى محتوى البوابة المتضمن 56 إجراء إلكتروني متوزع بين نشاطات النقل البحري، البري والجوي.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير توجيهات للمختصين والتقنيين الحاضرين متعلقة بإعادة النظر في الجوانب الأمنية للبوابة وإتخاذ الإجراءات الضرورية لمتابعة وحماية هذه البوابة ومختلف نظمها من الهجمات السيبرانية، تنفيذا لتعليمات الحكومة في هذا الشأن.

كما أشاد منجي بالجانب التقني للبوابة الذي يبقى محل تطوير دائم عن طريق إدراج أنشطة أخرى تلبي حاجيات المتعاملين والمواطنين على حد سواء.