“البوبية” تطوي خسارة “الموب” وتريد التدارك أمام التلاغمة

مولودية باتنة:

لم يتوان مدرب مولودية باتنة بلشطر في دعوة لاعبيه إلى ضرورة محو الهزيمة التي مني بها فريقه في بجاية أمام “الموب”، وضرورة التفكير بجدية في الموعد المقبل أمام نادي التلاغمة الذي يعد أول موعد للفريق أمام جمهوره في مركب “1 نوفمبر” بباتنة، حيث حرص الطاقم لنفي على منح الأهمية للجانب النفسي بغية رفع معنويات لاعبيه والحرص على تصحيح بعض النقائص المسجلة على ضوء الوجه المقدم في مباراة السبت المنصرم..

وهذا بغية التكيف مع متطلبات مباراة نادي التلاغمة التي منح لها المدرب بلشطر أهمية كبيرة بغية ضمان الانطلاقة الحقيقية، والحرص على الظفر بالنقاط الثلاث التي ستكون لها آثار إيجابية من الناحية المعنوية تحسبا للمواعيد الموالية، وفي مقدمة ذلك اللقاء المحلي أمام الجار شباب باتنة. من جانب آخر، عبر أنصار ومحيط النادي عن ارتياحه للوجه المقدم في لقاء “الموب”، وهذا بصرف النظر عن الخسارة المسجلة بهدفين دون رد، حيث أجمع الكثير على تأثير ركلة الجزاء التي أعلن عنها الحكم رغم تحفظ البعض على شرعيتها، ناهيك عن تألق بعض اللاعبين في اللقاء، وفي مقدمة ذلك الحارس براهيمي الذي أنقذ فريقه من عدة أهداف محققة، ما جعل الفريق يكسب حارسا من شأنه أن يمنح الثقة لزملائه، في انتظار برهنة بقية العناصر حتى تكون في مستوى متطلبات مباراة السبت المقبل أمام نادي التلاغمة.