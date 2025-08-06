“البوبية” تعاني وتتجه نحو المجهول

مولودية باتنة

يعيش محيط مولودية باتنة هذه الأيام على وقع موجة من القلق بسبب الغموض السائد حول مستقبل النادي، خاصة بعد التأخر في حسم مستقبل الإدارة الجديدة التي من شأنها أن تتولى زمام تسيير الفريق، موازاة مع استقالة الرئيس السابق عز الدين زعطوط، حيث عرفت الأيام الأخيرة موجة من الصراعات الخفية والمكشوفة..

بسبب تأجيل الجمعية العامة في عدة مناسبات، وقبل ذلك إلغاء قرارات الجمعية العامة التي جرت مطلع شهر جويلية، ما جعل مولودية باتنة تدخل في نفق مجهول، وهو الأمر الذي جعل الأنصار ومحبي النادي يدعون جميع الجهات الفاعلة إلى التدخل بغية إيجاد مخرج حقيقي للأزمة، خاصة في ظل شروع أغلب أندية القسم الثاني في غمار التحضيرات، في الوقت الذي تبقى مولودية باتنة دون رئيس ولا إدارة ولا مدرب ولا تعداد ينشط فوق الميدان، ما ثير الكثير من المخاوف حول احتمال تكرار سيناريو الموسم المنصرم، حين شرع الفريق في التحضيرات قبل 5 أيام فقط من إعطاء إشارة انطلاق البطولة، وهذا في سابقة من نوعها. ولم يتوان العديد من الأطراف إلى دعوة جميع الجهات المعنية بضرورة تحول مسؤولياتها، وبالمرة مراعاة الوضعية الحالية للنادي، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها تسمح بتسوية المشاكل الإدارية والمالية الحاصلة بالشكل الذي يسمح بالإسراع في ضمان الانتدابات وضبط التعداد للشروع بشكل جاد ومباشر في غمار التحضير للموسم الكروي الجديد.