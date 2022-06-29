“البوديوم” هدف المنتخب الوطني للدراجات في السباق على الطريق

بمشاركة ثمانية دراجين

يستهدف المنتخب الجزائري رجال للدراجات المشارك بثمانية دراجين في سباق على الطريق لألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران، صعود منصة التتويج، بحسب ما أكده المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للدراجات رضا كحلال.

وقال المدير الفني الوطني لواج: “لدى الرجال، نستهدف صعود منصة التتويج في السباق على الطريق، لكن بالمقابل أتوقع أن تكون المهمة صعبة في السباق الآخر ضد الساعة – فردي، بتواجد بلدان قوية في هذا الاختصاص. حضرنا جيدا لهذا الموعد والأمر مقتصر على الحالة العامة للدراجين في اليوم الموعود”. قال كحلال.

وكانت المديرية الفنية قد أعدت قائمة موسعة، تضم 11 رياضيا، عند الرجال بالإضافة إلى الفتاة نسرين حويلي (وسطيات) كممثلة وحيدة عند العنصر النسوي.

وعلى غرار باقي البلدان، للجزائر الحق في إشراك ثمانية دراجين فقط في منافسات وهران وعلى هذا الأساس، تم الاحتفاظ بتسعة متسابقين ( ثمانية رجال وسيدة). ويتعلق الأمر بيوسف رقيقي، عز الدين لعقاب، محمد امين نهاري، ياسين حمزة، حمزة منصوري، اسلام منصوري، نسيم سعيدي، حمزة عماري، عند الرجال ونسرين حويلي لدى السيدات، حسب التقني الجزائري.

وستكون دورة وهران للدراجات “رفيعة المستوى”، بمشاركة عديد البلدان المعتادة على التتويجات على الساحة الدولية، مثل الإسبان والإيطاليين والفرنسيين.

وقال المدير الفني الوطني: “لدينا فكرة عن منافسي الجزائر، وأتوقع منافسة قوية في هذه المنافسات التي ستشهد مستوى مرموقا”، مضيفا أنه في مسابقات الدراجات هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على مردود الرياضيين، مثل ارتفاع درجة الحرارة، العطب الميكانيكي والحوادث وهي تفاصيل تخيفنا أكثر”.

ويخوض ممثلو الجزائر، سباقين الأول على الطريق، على مسافة 154 كلم، ما بين وهران والمحطة الاستجمامية حمام بوحجر (عين تموشنت) والعودة بعدها إلى وهران.

وتتمثل المنافسة الثانية في سباق ضد الساعة لمسافة 25 كلم وتنشط على جنبات مدينة الباهية.

واستعدادا لألعاب البحر الأبيض المتوسط – 2022، أجرت العناصر الوطنية تربصا ما قبل تنافسي، في الفترة من 6 إلى 21 جوان ببلجيكا، ببرمجة ما لا يقل عن تسعة سباقات، بمشاركة العديد من البلدان. وهو ما من شأنه الرفع من مستواهم، كما كانت مناسبة للمديرية الفنية الوطنية، من أجل التمحيص واختبار قدرات المجموعة في ظروف قريبة مما هي سائدة في وهران.

يذكر أن الدراجين الجزائريين لم يحرزوا في تاريخ العاب البحر الأبيض المتوسط، سوى ثلاث برونزيات.