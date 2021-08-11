البوركينابيون يفكرون في كوتونو لاحتضان مواجهة الخضر

بعد كوت ديفوار والمغرب..

تواصل اتحادية بوركينا فاسو لكرة القدم في البحث عن ملعب محايد لاستضافة المنتخب الوطني في مباراة الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، خاصة بعد ما أن تأكدت من عجزها على توفير سرح كروي يتوفر على الشروط التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم من اجل احتضان مباريات تصفيات المونديال.

وحسب مصادر إعلامية بوركينابية فإن مسؤولي اتحادية بوركينا فاسو يفاضلون بين عدة بلدان لنقل مباراة منتخبهم أمام أبطال إفريقيا المنتخب الوطني، ومبدئيا رشحوا ثلاثة بلدان لاستقبال هذه المباراة فبعد الكلام عن كوت ديفوار والمغرب، انضمت الأربعاء دولة البينين إلى خياراتهم.

وأضافت ذات المصادر، أن اتحادية بوركينا فاسو لم تتخذ أي خطوات رسمية مع هذه البلدان، وهي بصدد انتظار القرار الرسمي للكاف فيما يخص نقل المباراة إلى ملعب محايد. وسبق للقائمين على الاتحادية البوركينابية أن أرسلوا طلبات إلى عدد من الاتحاديات خلال شهر ماي الماضي من أجل استقبال مباراة الخضر في الجولة الثانية من تصفيات المونديال، وراسلوا اتحاديات السنغال والبينين وكوت ديفوار، قبل أن يأتي قرار الكاف بتأجيل هذه الجولة من شهر جوان الماضي إلى شهر سبتمبر، للمشاكل والتعقيدات التي كانت تعاني منها أغلب البلدان الإفريقية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

ويبدأ أشبال المدرب بلماضي التصفيات العالمية باستقبال منتخب جيبوتي يوم الفاتح من سبتمبر المقبل على الساعة الثامنة مساء بملعب “مصطفى تشاكر” (البليدة)، في وقت سيتنقل منتخب بوركينا فاسو في خرجته الأولى في هذه التصفيات إلى نيامي لمواجهة منتخب النيجر، قبل استقبال “الخضر” في الجولة الثانية.