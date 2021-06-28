بالصور.. البوسنيون يحتفلون بالذكرى الـ510 لاعتناقهم الإسلام

احتفل البوسنيون، الأحد، بالذكرى الـ 510 لاعتناقهم الإسلام، من خلال مهرجان “أيواز دادا” الثقافي الذي يستمر لعدة أيام ويعد من أطول المهرجانات في البوسنة والهرسك.

وحسب الروايات التاريخية فإن المهرجان سمي على شخص يدعى “أيواز دادا” وهو الذي كان السبب في دخول أسلافهم الإسلام.

واختتم المهرجان فعالياته عبر أداء المشاركين صلاة الظهر جماعة في مكان مفتوح قرب منطقة “بروساج” البوسنية، ووصل قبل أيام 244 فارساً من منطقة “بروساج” حيث يقام المهرجان، قادمين من مختلف المدن البوسنية.

أحمد عادل أوفيتش، مفتي مدينة “ترافنيك” البوسنية ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، قال إن احترام المجتمعات لماضيها وتاريخها ضرورة لمستقبل جيد.

كما أشاد رئيس الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك، حسين قاواز أوفيتش، بتاريخ وماضي الشعب البوسني.

حسب الروايات التاريخية، فإن “أيواز دادا” المنحدرة أصوله من منطقة الأناضول التركية، وصل إلى “بروساج” البوسنية قبل 510 أعوام، في وقت كانت تشهد فيه المنطقة قحطاً في المياه.

وعقب دعائه وعبادته في المنطقة لـ40 يوماً، عثر “أيواز دادا” على نهر ينحدر من أحد الجبال، واستطاع بذلك تخليص السكان من القحط والجفاف، الأمر الذي اعتبروه معجزة، واعتنقوا على إثره دين الإسلام.

المهرجان يعد من أطول مهرجانات البلاد، حيث يستمر لأيام، ويُحيي فيه البوسنيون ذكرى دخولهم الإسلام عبر شخص يُدعى “أيواز دادا”، حسب الروايات التاريخية.

اختتم المهرجان فعالياته عبر أداء المشاركين صلاة الظهر جماعة في مكان مفتوح قرب منطقة “بروساج” البوسنية، ووصل قبل أيام 244 فارساً من منطقة “بروساج” حيث يقام المهرجان، قادمين من مختلف المدن البوسنية.

أحمد عادل أوفيتش، مفتي مدينة “ترافنيك” البوسنية ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، قال إن احترام المجتمعات لماضيها وتاريخها ضرورة لمستقبل جيد.

كما أشاد رئيس الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك، حسين قاواز أوفيتش، بتاريخ وماضي الشعب البوسني.

حسب الروايات التاريخية، فإن “أيواز دادا” المنحدرة أصوله من منطقة الأناضول التركية، وصل إلى “بروساج” البوسنية قبل 510 أعوام، في وقت كانت تشهد فيه المنطقة قحطاً في المياه.

وعقب دعائه وعبادته في المنطقة لـ40 يوماً، عثر “أيواز دادا” على نهر ينحدر من أحد الجبال، واستطاع بذلك تخليص السكان من القحط والجفاف، الأمر الذي اعتبروه معجزة، واعتنقوا على إثره دين الإسلام.