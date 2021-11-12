البوليساريو: استئناف العمل المسلح أعاد قضيتنا إلى الواجهة

قالت جبهة البوليساريو إن استئناف الكفاح المسلح في الصحراء الغربية لفت انتباه المجتمع الدولي وأعاد القضية الصحراوية إلى الواجهة.

وأكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، خطري أدوه، الخميس، في تصريح صحفي أن الشعب الصحراوي استرجع زمام المبادرة بعد ما يقارب 29 سنة من التعاطي غير المجدي مع الأمم المتحدة بسبب عدم توفر الإرادة لدى المغرب في إيجاد حل للنزاع على الأسس التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وأشار المتحدث الى الاستجابة السريعة والجدية لمجلس السلم والأمن على مستوى الاتحاد الإفريقي الذي أعاد البحث عن الحل السلمي إلى قاعدته الحقيقية التي هي تسوية النزاع القائم بين الدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية أو تنظيم استفتاء في اطار الامم المتحدة يستجيب لممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.

وبخصوص التناول الإعلامي للقضية، أشار خطري أدوه إلى تطرق وسائل الإعلام الدولية الواسع للقضية الصحراوية وأبعادها الحقيقة، معيدة القضية إلى الواجهة.

وبشأن الالتزام المنتظر من قبل دول الاتحاد الأوروبي بقرارات محكمة العدل الأوروبية قال خطري أدوه” نأمل أن تحترم الدول الأوروبية قرارات محكمتها بخصوص الصحراء الغربية لأنها لن تجد نفسها متواطئة فقط مع الاحتلال ، وإنما أيضا ستنجر إلى تعويض الخسائر التي لحقت بالشعب الصحراوي

وحول خطاب ملك المغرب الأخير الذي أشار فيه إلى أن المغرب “لا يتفاوض على الصحراء الغربية “، قال خطري أدوه إن “ملك المغرب يضحك على المجتمع الدولي لأنه تفاوض مع جبهة البوليساريو حول الاستفتاء وتجاوزنا التفاوض إلى التفاهم والاتفاق تحت لواء الأمم المتحدة على تنظيم الاستفتاء للشعب الصحراوي ليقرر مصيره”.

وتابع قائلا “هذا الأمر موثق، وبالتالي فإن هذا الطرح ليس في موقعه ولا في وقته وهو يعبر عن الضعف والتعنت”.