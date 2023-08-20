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البوليساريو : السلطات المغربية تنتهج سياسات تهدد إستقرار شمال إفريقيا والساحل والصحراء

وكالة الأنباء الصحراوية
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البوليساريو : السلطات المغربية تنتهج سياسات تهدد إستقرار شمال إفريقيا والساحل والصحراء
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اتهمت جبهة البوليساريو السلطات المغربية بانتهاج "سياسات توسعية "وذلك "عبر تشجيعها لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي تهدد الإستقرار والأمن في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء".

اتهمت جبهة البوليساريو السلطات المغربية بانتهاج “سياسات توسعية “وذلك “عبر تشجيعها لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي تهدد الإستقرار والأمن في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء”.

البوليساريو، وفي بيان توجت به اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية اليوم الأحد 20 أوت برئاسة رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي “جددت التحذير من عواقب السياسات العدوانية والتوسعية لدولة الاحتلال المغربي، ودعمها وتشجيعها لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وما تبرمه من تحالفات مشبوهة لتمرير أجندات أجنبية تخريبية، أصبحت تهدد بشكل خطير السلم والأمن والاستقرار، خاصة في منقطة شمال إفريقيا والساحل والصحراء.“، هذا ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم.

البوليساريو قالت عن السلطات المغربية أنها تسعى جاهدة “إلى إبرام تحالفات مشبوهة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.”

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