البوليساريو تحمّل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق الإتفاق المبرم مع المغرب في 1991 

قالت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أنها تحمّل مجلس الأمن في تطبيق الاتفاق المبرم بين الطرفين الصحراوي والمغربي سنة 1991 “وهذا تماشيا مع الشرعية الدولية وقررات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي، باعتبار أن ذلك هو الاتفاق والمرجع الشرعي لحل توافقي وسلمي”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم، الجمعة 26 أفريل، جددت الأمانة الوطنية للبوليساريو تمسكها “بحق الشعب الصحراوي الغير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة”.

كما شجبت “بكل قوة محاولات المملكة المغربية التي تهدف للتملص من التزاماتها الموقع عليها مع الطرف الصحراوي معتمدة في ذلك على قوى من داخل مجلس الأمن ومن خارجه تعرقل مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والى تغيير الطبيعة القانونية لأخر مستعمرة في إفريقيا . في تناقض صارخ مع مواثيق وقرارات المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية ذات الصلة”.

الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو شجعت “المنظمة القارية للاتحاد الإفريقي في مواصلة مجهوداتها الرامية إلى فرض احترام القانون التأسيسي وخاصة فيما يتعلق برفض ضم الأراضي بالقوة ومبدأ احترام الحدود الدولية المعترف بها غداة الاستقلال”.