البوليساريو تراسل مجلس الأمن بعد استهداف القوات المغربية لمدنيين صحراويين

بعث عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، رسالة إلى السفيرة ليونور زالاباتا توريس، المندوبة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، ليلفت انتباه مجلس الأمن “بشكل عاجل إلى الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية.”

وذكر سيدي محمد عمار في رسالته التي بعثها يوم أمس الخميس، 11 جوان، أن القوات المغربية شنت صباح يوم 5 جوان الجاري، “هجوماً على مجموعة من المدنيين الصحراويين باستخدام طائرات مسيّرة ومدفعية بعيدة المدى، حيث أسفر الهجوم، الذي وقع في منطقة كليبات الفولة بالصحراء الغربية، عن تدمير كامل لمركبات مدنية وأضرار مادية جسيمة.”

وأشار أن فريق التحقيق التابع لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) زار الموقع وأجرى تحقيقاً في الهجوم.

سيدي محمد عمار أكد في رسالته أن جبهة البوليساريو “لتدين بشدة الأعمال الإجرامية الأخيرة التي استهدفت المدنيين الصحراويين، والتي تعكس نفس الأساليب التي تستخدمها قوات الاحتلال المغربية في حربها العدوانية ضد الشعب الصحراوي.”

كما ذكر أنه ومنذ انتهاك القوات المغربية لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، دأبت “على استخدام جميع أنواع الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، لقتل عشرات المدنيين الأبرياء عمداً”.

كما لفت ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة إلى أن تقارير الأمين العام الأممي، التي قُدّمت إلى مجلس الأمن في الأعوام 2022 و2023 و2024 و2025 تشير “إلى عشرات “الغارات الجوية وغيرها” التي نفّذها “الجيش الملكي المغربي”، والتي أسفرت عن “سقوط ضحايا مدنيين” و”أضرار مادية”. ولا تمثل هذه الحالات سوى ما تمكّنت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من توثيقه.”

وذكر سيدي محمد عمار أن جبهة البوليساريو تؤكد مجددا “أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية يُعد جريمة حرب وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني السارية في النزاعات المسلحة الدولية.”

لذلك دعا الدبلوماسي الصحراوي في رسالته إلى وجوب “إدانة دولة الاحتلال المغربي بشدة ومحاسبتها على جرائمها المستمرة ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في الصحراء الغربية.”

كما أشار إلى أن هذه الاعتداءات الأخيرة نفذتها القوات المغربية أثناء زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.

وهو ما يظهر حسب سيدي محمد عمار “أن دولة الاحتلال المغربي تعتزم تخريب الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والدفع بتجاه تصعيد عسكري أكبر.”