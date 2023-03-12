البوليساريو ترد على هلال: نظامك هو من يمول الإرهاب في الساحل بأموال القنب

قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمر، إن النظام المغربي هو من يمول الإرهاب في الساحل بعائدات القنب ردا على رسالة عمر هلال المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمة ذاتها والتي كرر فيها أسطوانة قديمة حول علاقة البوليساريو بالإرهاب.

وأوضح سيدي محمد عمر في بيان لتمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة قائلا: “المندوب الدائم لدولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة بعث رسالة لرئيس مجلس الأمن كمحاولة يائسة للتشويش على الرسالة التي بعثها رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص نتائج ومخرجات المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، والتي عممها مجلس الأمن الدولي على الدول الأعضاء كوثيقة رسمية من وثائقه.

وقال سيدي محمد “إن رسالة مندوب دولة الاحتلال المغربي، في شكلها ومضمونها، ما هي إلا مثال آخر على هوس هذا الشخص بالتلفيق والافتراء وقلب الحقائق وكعادته، وبسبب افتقاره لأي دليل على سلسلة مزاعمه الكاذبة، لجأ مندوب دولة الاحتلال من جديد إلى أسلوب التهجم الشخصي وإلقاء اللوم على الغير بلغة تنافي أبسط قواعد وأخلاقيات الدبلوماسية واللباقة”.

وتابع البيان قائلا “إن الجميع بما فيهم شركاء دولة الاحتلال يعلمون جيدا طبيعة هذه المزاعم التي ليست وليدة اليوم. تكفي فقط الإشارة في هذا السياق إلى الرد الذي قدمه جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، المؤرخ 17 فبراير 2023 ، الذي أكد فيه أن الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيسي لدولة الاحتلال، لا يملك معلومات عن التعاون المزعوم بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية في المنطقة”.

وقال سيدي محمد إن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن “دولة الاحتلال المغربي هي أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم كما تؤكد ذلك العديد من التقارير الدولية بما في ذلك تقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات لعام 2022 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2022 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.

وتابع قائلا “إن ترويج مندوب دولة الاحتلال المغربي لمثل هذه الدعاية المغرضة ليس إلا لمحاولة إخفاء دور دولة الاحتلال الموثق توثيقا جيداً في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية العابرة للحدود التي تعتمد على القنب الهندي المغربي الصنع وغيره من المخدرات كمصدر رئيسي لتمويل أعمالها الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

وأشار ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة إلى إن استمرار دولة الاحتلال المغربي في احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من تراب الصحراء الغربية وتماديها في سياسة التوسع فضلا عن مسعاها “للاحتماء” بأطراف خارجية هو الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وفي ختام البيان قال سيدي محمد “إن لجوء مندوب دولة الاحتلال المغربي من جديد إلى التلفيق والافتراء وقلب الحقائق هو أيضا محاولة مفضوحة لصرف الأنظار عن الفضائح التي باتت تطارد دولة الاحتلال بعد أن ثبت بأدلة قاطعة تورطها في استخدام الرشوة والفساد والمشاركة في منظمة إجرامية للتأثير على أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي وموظفين آخرين وليس هذا مستغربا لأن من الأمور المعروفة للجميع أن هذه بالضبط الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها دبلوماسية دولة الاحتلال في عملها. هي :

ونتيجة لذلك، فقد طالب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بمعاقبة النظام المغربي على سلوكه الإجرامي المافياوي، بينما تتواصل التحقيقات التي تقودها السلطات البلجيكية لكشف المزيد من تفاصيل ما صار يُعرف بفضيحة “موروكو غيت”.

وللإشارة فقد جاء بيان ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة ردا على رسالة ممثل المغرب عمر هلال التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة والتي سرد فيها كعادته “أسطوانات” قديمة حول علاقة البوليساريو بالإرهاب في الساحل، والتي عجز هو ونظامه عن تقديم دليل واحد عنها طيلة 20 سنة.