البوليساريو تسمح بدخول قافلة لبعثة المينورسو إلى الأراضي الصحراوية المحرّرة

سمحت جبهة البوليساريو بعبور قافلة بريّة تابعة للمينورسو، إلى المناطق الصحراوية المحرّرة. حسب ما أكدته تمثيلية الجبهة لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء في بيان.

ويأتي هذا الإجراء في إطار “بادرة حسن نية”، لإعادة توزيع مواقع البعثة الأممية، يقول ذات البيان.

وكان رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، قد أشار في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة مارس الماضي، إلى “التزام البوليساريو بضمان أمن وسلامة المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو في المناطق المحرّرة”.

بناء على ذلك، ستقوم البوليساريو “بتوفير المرور الآمن، على أساس استثنائي ومؤقت، لقافلة المينورسو البريّة في المناطق المحرّرة”، يضيف البيان.