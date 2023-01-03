البوليساريو تشكو النظام المغربي للإتحاد الإفريقي

أكدت جبهة البوليساريو رفضها لأي مقاربة تهدف إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، داعية الإتحاد الإفريقي إلى التحرك ضد وقف العدوان المغربي على الأراضي الصحراوية.

وجددت الأمانة الوطنية للبوليساريو، في بيان توج أشغال دورتها العادية الثامنة، موقفها الثابت في رفض أي مسعى أو مقاربة تهدف إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال الوطني.

وشددت الأمانة الوطنية في هذا الخصوص تمسك الشعب الصحراوي الثابت بحقه في الدفاع عن نفسه وعن سيادته على أرضه وثرواته الطبيعية بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح.

وطالب البيان الاتحاد الإفريقي بالإسراع في إنهاء حالة العدوان والاحتلال السافر الذي تتعرض له أراضي دولة عضو في المنظمة القارية، هي الجمهورية الصحراوية، من طرف دولة عضو أخرى، هي المملكة المغربية، واتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة ضد هذه الأخيرة، حتى تمتثل لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد، وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، ومنع حيازة الأراضي بالقوة.

وأضاف البيان “إن الأمانة الوطنية لتشهد المنتظم الدولي على تمادي دولة الاحتلال المغربي في سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع، وما يمثله ذلك من تهديد خطير على السلم والأمن في المنطقة”، محذرة من مخاطر هذه الممارسات العدوانية، والتي تهدد بتوسيع مجال الحرب العدوانية الظالمة التي يشنها النظام الملكي المغربي.

وأشار البيان الى أن “حقيقة دولة الاحتلال، التي دأبت على اللجوء إلى المخدرات ودعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية والهجرة كأسلحة قذرة ضد جيرانها وشركائها، تتأكد اليوم أمام العالم من خلال استخدامها الإجرامي للتجسس وشراء الذمم والابتزاز، وهو ما يشكل العمود الفقري لسياستها الخارجية”.

وعبرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو عن إدانتها للممارسات التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، محذرة من توسيع دائرة الحرب العدوانية الظالمة.

وفي السياق ذاته، حيت الأمانة الوطنية بشكل خاص مقاومة وصمود جماهير الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة أمام جبروت وبطش الاحتلال وجرائمه البشعة التي عرفت تصعيدا غير مسبوق، لم يتوقف عند نهب خيرات الصحراويين، بل امتد إلى مصادرة أراضيهم وتحويلهم إلى لاجئين في وطنهم.

وقالت أن هذا يأتي في إطار سياسة استيطان ممنهج مقيت للاحتلال المغربي، موجهة بالمناسبة تحية خاصة إلى مجموعة “اكديم إيزيك” وجميع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، مطالبة المنتظم الدولي بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم.