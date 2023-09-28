البوليساريو تصف مداخلة ممثل المغرب في الأمم المتحدة بالصوت النشاز

وصفت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، مداخلة ممثل المغرب أثناء أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بـ”الصوت النشاز” و”الإهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة”.

فقال ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، في بيان وقعه أمس الأربعاء، 27 سبتمبر عقب مداخلة السفير المغربي عمر هلال، أن السلطات المغربية تستمر “في محاولاتها اليائسة لتحريف الحقائق الثابتة بخصوص الوضع الدولي للصحراء الغربية وكفاح الشعب الصحراوي المشروع“.

ممثل البوليساريو وصف بيان ممثل المغرب بأنه “استخفاف بذكاء الدول الأعضاء لما تضمنه من أكاذيب صارخة وتزييف للحقائق بخصوص قضية الصحراء الغربية المُسجلة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية منذ عام 1963 كقضية تصفية استعمار اعترافاً من المنظمة الدولية بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514(د-15) المتعلق بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.”

سيدي محمد عمار قال عن بيان ممثل المملكة المغربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تلا مداخلات لدول طالبت باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بأنه “صوت نشاز وإهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والدفاع عن حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال، وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. ”

ليختم ممثل البوليساريو بيانه “ولكن مهما تمادت دولة الاحتلال المغربي في لغة التصعيد والتعنت، فإن الشعب الصحراوي، المتشبث بقوة بحقوقه المشروعة والمعترف بها دولياً، سيواصل بحزم كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة حتى ينال حريته واستقلاله غير القابلين للمساومة وبسط السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية“.