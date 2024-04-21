“البوليساريو” ممتنة لدور الجزائر في صد التوسع المغربي

عقب اجتماع المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة

جدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) امتنانه وعرفانه للجزائر، حكومة وشعبا، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مواصلة دعمها لكفاح الشعب الصحراوي في مختلف الميادين من أجل صد العدوان التوسعي المغربي، حسب ما جاء في البيان الختامي لاجتماع المكتب.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور وفدي البلدين، والذي تزامن مع” اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء الغربية، وما يرافق ذلك من رسائل ودلالات لصلابة التحالف الاستراتيجي بين الدولتين”.

وجدد المصدر “امتنان وعرفان الشعب الصحراوي للجمهورية الجزائرية، حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على نصرة الشعب الصحراوي ومواصلة دعمها في مختلف الميادين لكفاحه من أجل صد العدوان التوسعي المغربي تماشيا مع التزام بلد المليون ونصف المليون من الشهداء بمساندة كفاح الشعوب لممارسة حقوقها في تقرير المصير والاستقلال، طبقا لمبادئ ثورة اول نوفمبر ولمقتضيات كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.

وبخصوص الندوة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي احتضنتها مؤخرا مخيمات اللاجئين، عبر المكتب عن “امتنان الشعب الصحراوي للتضامن العربي الحزبي والشعبي الذي يقف في وجه الجهات العربية الرسمية المتورطة في العدوان على شعب الجمهورية الصحراوية إلى جانب النظام المغربي الغازي”.

وفي سياق متصل، توجه الاجتماع “بالتحية والتقدير لعناصر جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين يقدمون كل يوم أوضح وانصع برهان الإقدام والشجاعة لمواصلة حرب التحرير لاستكمال فرض السيادة الوطنية على كامل تراب الجمهورية الصحراوية”.

كما أشاد البيان “بصمود أبطال الانتفاضة الذين يواجهون المحتل المغربي من داخل سجونه وعلى طول ساحة الأرض المحتلة”.