البويرة: إنقاذ شخص سقط في منحدر ببحيرة اوغلميم

أنقذت فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة للحماية المدنية لولاية البويرة، الأربعاء، شخصا سقط في منحدر ببحيرة اوغلميم.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان نشرته في صفحتها على الفايسبوك، “أن فرقة الإنقاذ والبحث في الأماكن الوعرة تدخلت، يوم أمس، على الساعة منتصف النهار بعد تلقي مركز التنسيق العملي مكالمة مفادها سقوط شخص في منحدر ببحيرة اوغلميم” .

وأضافت “تم الوصول إلى الضحية على الساعة الثالثة مساءا وإسعافه في عين المكان (متعدد الإصابات) وإخراجه من المنحدر وحمله على الأكتاف مسافة 10 كلم في وسط طريق ذو مسالك صعبة وصعبة جدا صخور منحدرات جليد ناهيك عن الانخفاض الكبير في درجات الحرارة حتى الساعة 21:30 وتحويله الى مستشفى البويرة“.