البويرة: حجز 3 قناطير من الدجاج الفاسد موجهة لمراكز إمتحانات البيام

العملية نفذها أعوان الرقابة والتفتيش

تمكنت مديرية التجارة بولاية البويرة، من حجز 3 قناطير من الدجاج الفاسد، كانت موجهة لمراكز إمتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وقال مدير التجارة لولاية البويرة، أحسن إفريك، أن العملية “النوعية”، نفذها أعوان التجارة التابعين لمفتشية سور الغزلان جنوب البويرة.

وبخصوص الوجهة الأولى لهذه الكمية الهامة من الدجاج الفاسد، قال المتحدث إنها كانت ستوجه من أجل إطعام التلاميذ الممتحنين بمراكز كل من سور الغزلان ، ديرة ، والدشمية.