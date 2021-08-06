البويرة: حريق مهول بالمؤسسة الوطنية للدهن بالأخضرية

نشب فجر الجمعة، حريق مهول بالمؤسسة الوطنية للدهن “ENAP” بالأخضرية ولاية البويرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وحسب مصالح الحماية المدنية التابعة للولاية فقد تم التدخل على الساعة 03 سا و10د صباحا من أجل إخماد حريق على مستوى المؤسسة الوطنية للدهن.

وأوضحت الجهة ذاتها أن الحريق نشب داخل حضيرة لتخزين بقايا المواد المستعملة والمنتهية الصلاحية، حيث أخمد الحريق على الساعة 05سا00د صباحا.

وقد تسبب الحريق في حالة من الهلع والخوف لدى سكان المنطقة خوفا من وصوله إلى وحدة الإنتاج التي تحتوي على مواد كميائية قابلة للإنفجار.