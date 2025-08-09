-- -- -- / -- -- --
الجزائر

البويرة: غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 15 ببلدية أغبالو

الشروق أونلاين
أعلنت مديرية الأشغال العمومية بولاية البويرة عن غلق الطريق الوطني رقم 15 على مستوى بلدية أغبالو ابتداء من اليوم السبت، بسبب مباشرة أشغال معالجة انزلاق التربة.

وأفادت مديرية الأشغال العمومية أن الطريق الوطني رقم 15 على مستوى بلدية أغبالو، سيغلق أمام حركة المرور عند النقطة الكيلومترية 74+000 ابتداء من اليوم وإلى غاية 6 سبتمبر المقبل لمباشرة أشغال انزلاق التربة.

وخلال هذه الفترة، ستحول حركة المركبات المتجهة من أمشدالة نحو بهاليل و تيزي وزو إلى الطريق البلدي بوعقلان ثم الطريق الولائي رقم 10 وصولا إلى الطريق الوطني رقم 15.

وحسب ذات المصالح، ستبقى حركة المركبات المتجهة نحو منطقة سلوم عبر الطريق الوطني رقم 15 كما هو معتاد، داعية مستعملي شطر الطريق المعني بعملية المعالجة إلى توخي الحذر و احترام إشارات التوقف.

يذكر أن هذه العملية تندرج في إطار التكفل النهائي بمشكل انزلاق التربة المسجل بتاريخ 29 فيفري الماضي، لضمان أمن وسلامة مستعملي هذا الطريق.

أحزاب الأغلبية تنهي صياغة مقترحات قانوني الأحزاب والانتخابات

ارتفاع في الأمراض القلبية عند التلاميذ

رسالة ماكرون إلى وزيره الأول.. الخارجية ترد

اقتراح بالرجوع إلى “موضوع واحد” في امتحان البكالوريا

3400 زيارة تفتيش لتطهير الشواطئ وتأمين الجزائريين

