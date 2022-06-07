البويرة: قتيل و12 جريحا في حادثي اصطدام تسلسلي لـ 19 مركبة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، وفاة شخص وإصابة 12 آخرين بجروح في حادثي اصطدام تسلسلي لـ 19مركبة في نفس الوقت بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، في بيان لها أن الحادث الأول تمثل في اصطدام بين 8 مركبات (5 سيارات 2 شاحنة وحافلة) خلف الحادث 6 جرحى تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 36 سنة

الحادث الثاني تمثل في اصطدام بين 11 مركبة ( 8 شاحنات و 3 سيارات) خلف متوفى يبلغ من العمر حوالي 45 سنة و6 جرحى تتراوح أعمارهم بين 26 و 72 سنة

تم إسعاف الجرحى و نقلهم إلى مستشفى الاخضرية فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.