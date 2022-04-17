البويرة: محاصرة إمام وتهديده بعدما طلب توقيف حفل غنائي بالقرب من المسجد (فيديو)

جانب من الحفل الذي نظم أمام المسجد

حاصر مجموعة من الأشخاص إماما داخل مسجد بولاية البويرة، بعدما طلب منهم ايقاف حفل غنائي قاموا بتنظيمه قرب ساحته.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر إمام مسجد الهداية ببلدية أمشدالة، يوجه نداء استغاثة للمواطنين عبر مكبرات الصوت، بعدما تلقى تهديدات وتمت محاصرته.

وبحسب ما تم تداوله، فقد دعا الإمام منظمي الحفل لاحترام حرمة الشهر الفضيل وقداسته وتوقيف الحفل الفني الساهر الذي أحيوه بالقرب من المسجد، لكن البعض اعتبرها حرية شخصية حسب شهادات للسكان.