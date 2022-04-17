البويرة: محاصرة إمام وتهديده بعدما طلب توقيف حفل غنائي بالقرب من المسجد (فيديو)
حاصر مجموعة من الأشخاص إماما داخل مسجد بولاية البويرة، بعدما طلب منهم ايقاف حفل غنائي قاموا بتنظيمه قرب ساحته.
بارك الله في هذا الإمام قال كل شيء يجب أن يقال #متضامن_مع_إمام_أمشدالة https://t.co/L3wr7YnKlo
— حفيدة الأمير عبد القادر🇩🇿 (@Nurse22si) April 17, 2022
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر إمام مسجد الهداية ببلدية أمشدالة، يوجه نداء استغاثة للمواطنين عبر مكبرات الصوت، بعدما تلقى تهديدات وتمت محاصرته.
يحدث الآن
بلدية امشدالة ولاية البويرة إمام مسجد يغلق على نفسه ويناشد المسلمين من مئدنة المسجد بسبب تلقيه لتهديدات من طرف أفراد الحفل
قالك داروا حفلة قدام المسجد في وقت التراويح كي ريكلاما الإمام ماعجبهمش الحال pic.twitter.com/pelW4Io0ga
— N a d i r (@NadirTouhami1) April 17, 2022
وبحسب ما تم تداوله، فقد دعا الإمام منظمي الحفل لاحترام حرمة الشهر الفضيل وقداسته وتوقيف الحفل الفني الساهر الذي أحيوه بالقرب من المسجد، لكن البعض اعتبرها حرية شخصية حسب شهادات للسكان.
حفل امام مسجد في بلدية امشدالة ولاية بويرة والامام يغلق على نفسه و يناشد مسلمين من مئدنة بعدما قامو بتهديده
رئيس البلدية اقال الامام حسب زعمه اذا كان هذا الخبر صحيح السؤال هنا من ينهي عن المنكر .اذا يجب اقالة رئيس البلدية لان المكان الذي اقيم فيه الحفل من اختصاصه pic.twitter.com/rG4zCbUdZR
— عرباوي عامر (@ameur0204) April 17, 2022